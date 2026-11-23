El exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, defendió la iniciativa del Gobierno para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y cuestionó el funcionamiento del actual sistema electoral. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario sostuvo que las primarias trasladan a la ciudadanía una responsabilidad que deberían asumir las propias fuerzas políticas. El proyecto de reforma política se encuentra en debate en el Congreso, donde también se discuten modificaciones al financiamiento y a las reglas electorales.

“Nosotros planteamos la eliminación hace dos años. No pudimos llegar a la eliminación y tuvimos que acordar una suspensión porque primero nos parece que el sistema es absolutamente equivocado”, explicó Francos. Según argumentó, las PASO generan una falta de responsabilidad de los partidos a la hora de elegir sus candidatos y provocan cansancio en los votantes por la cantidad de jornadas electorales.

El debate por las reglas electorales

Al referirse a los debates presidenciales, Francos consideró que no sería necesario mantenerlos durante la primera vuelta, aunque planteó una postura diferente para una eventual segunda vuelta. “Una segunda vuelta en el debate ya entre dos candidatos me parece que sí puede ser. Es una forma de confrontar las ideas y cuál es el proyecto que tiene cada uno”, señaló.

También rechazó que las primarias representen una oportunidad real para los candidatos sin estructura política. “Es muy difícil encontrar un candidato que surja sin estructura y que vaya a ganarle a las grandes estructuras”, afirmó. En esa línea, cuestionó los mecanismos electorales que, a su entender, generan beneficios para determinados sectores y mencionó también el sistema de colectoras.

La economía y las expectativas hacia 2027

Consultado sobre la situación financiera, el riesgo país y la inestabilidad cambiaria, Francos manifestó confianza en la evolución del Gobierno. Consideró que parte de la incertidumbre responde al escenario internacional y a las expectativas políticas sobre el futuro de Argentina. “Para mí el Gobierno llega bien, va a llegar bien a las elecciones”, aseguró.

Como argumento, destacó los proyectos de inversión vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la energía y la minería. Mencionó iniciativas por unos 230.000 o 240.000 millones de dólares y sostuvo que su desarrollo permitirá generar divisas, empleo y actividad para otras empresas de la cadena productiva. “Hay tal cantidad de proyectos de inversión en Argentina como no hubo en la historia”, afirmó.

El exfuncionario también defendió el rumbo económico de la administración de Javier Milei y destacó el equilibrio fiscal como uno de los principales resultados de la gestión. Reconoció que el proceso implicó costos para distintos sectores de la sociedad, pero sostuvo que comienza a encaminar al país hacia un escenario de crecimiento. “Cuando un país consigue estabilizar sus números macroeconómicos, como lo viene haciendo Argentina, lo demás llega finalmente”, expresó.

Por último, Francos se refirió al peso político de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que ambos mantienen influencia en sus respectivos espacios. Además, remarcó la importancia de los acuerdos con los aliados para avanzar con las reformas. “La importancia que tiene juntar a todos los dirigentes de peso que piensan o que tienen como idea central la libertad es muy importante”, sostuvo. En ese marco, manifestó su confianza en la continuidad del proyecto oficialista y concluyó: “Estoy tan confiado en la reelección del Presidente y la continuación de este proceso”.

Entrevista de Verónica Maslup.