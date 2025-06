Gavira: "No me sentía representado, por eso participo"

El concejal electo Pablo Gaviria, conocido como "Gato", asumirá un nuevo rol en Rosario a partir del 10 de diciembre, tras ser elegido por el partido Unidos para Cambiar Santa Fe. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Gaviria expresó su alegría y responsabilidad al ser el primer concejal de su partido. "Contento por supuesto por las elecciones que hemos hecho, vos decías el primer concejal de UNO, doble responsabilidad para mí", comentó.

Gaviria, quien deja atrás 32 años de carrera en los medios de comunicación, destacó su compromiso con la comunidad. "Yo quiero cambiar la realidad de mi barrio. Hay que empezar por lo más sencillo, por acá, en el barrio", afirmó. A pesar de los desafíos que enfrenta, como la burocracia, se mostró decidido a trabajar en la mejora de su entorno. "Ahora que hace ya un par de meses que estoy levantando teléfonos, me doy cuenta de esto de la burocracia", agregó.

En cuanto a la importancia de su nueva banca, Gaviria subrayó que su objetivo es representar a su comunidad y trabajar en conjunto con su partido. "Voy a representar a UNO, que es una nueva oportunidad, donde es el frente que yo participé", explicó. Además, reflexionó sobre el contexto político actual en Rosario, señalando que "la política también es rara" y que la percepción de seguridad ha cambiado en la ciudad.

Gaviria también se refirió a la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos, reconociendo que él mismo había sentido esa incredulidad. "Yo tampoco me sentía tan representado, por eso participo", afirmó. Su enfoque, según él, será el de un periodista comprometido con su comunidad que busca hacer un cambio desde dentro de la política. "Yo no me siento político, yo soy un periodista que voy a seguir siendo periodista, vinculado ahora a ser política", concluyó.

Con un fuerte deseo de involucrarse en la mejora de su barrio y un compromiso de trabajar arduamente, Gaviria se prepara para asumir su nuevo rol como concejal, dejando atrás su carrera en el periodismo. "Voy a transpirar la camiseta, yo voy a dejar todo", aseguró, mostrando su determinación por hacer una diferencia en su comunidad.

Entrevista de Hernán Funes.