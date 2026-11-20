FOTO: Festejo de los alumnos en el Monumento a la Bandera.

Estudiantes de cuarto año de Rosario y localidades cercanas participaron de la tradicional celebración por el último día de clases antes de pasar a quinto. Hubo acompañamiento de adultos y controles para evitar excesos.

El Monumento Nacional a la Bandera volvió a ser escenario este viernes de una nueva edición del Aso, el festejo de los estudiantes que terminan cuarto año. Desde temprano, las escalinatas recibieron a grupos de Rosario y localidades de la región que llegaron para compartir la jornada.

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Entre los presentes había jóvenes de San Lorenzo, que viajaron cerca de una hora después de comenzar los festejos durante la noche en Puerto General San Martín. "Estos días son muy lindos, la verdad. Estamos terminando muy bien", contó uno de los alumnos. También reconocieron que llevaban alrededor de 25 horas despiertos, aunque aseguraron que querían seguir disfrutando.

La celebración también tuvo el acompañamiento de las familias. Una madre del Superior de Comercio, que estuvo a cargo de un grupo de 17 estudiantes, destacó la importancia de la contención durante el encuentro: "Es súper importante que estén contenidos". Además, aseguró que los chicos tuvieron un comportamiento excelente y que no registraron inconvenientes durante la previa.

Informe de Julián Maragliano.