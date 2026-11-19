Estudiantes de cuarto año celebran el tradicional Banderazo en el Monumento: "Es un logro"
Alumnos de distintas escuelas de Rosario se reunieron para festejar el pase a quinto año y anticipar lo que será su última etapa en la secundaria.
19/11/2026 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Estudiantes celebran en el Monumento Nacional a la Bandera.
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Cadena 3 Rosario
Estudiantes de cuarto año de distintas escuelas de Rosario participaron este jueves del tradicional Banderazo en el Monumento Nacional a la Bandera. Con banderas, música y cánticos, los jóvenes se congregaron en la proa del espacio para celebrar el comienzo de la cuenta regresiva hacia su último año de secundaria, que transitarán en 2027.
En diálogo con Cadena 3 Rosario, algunos de los chicos contaron cómo comenzó la jornada y la expectativa que tenían por el encuentro. “Hace un montón estamos esperando esto”, expresó una de las estudiantes. Otros relataron que habían comenzado los festejos durante la noche anterior, alrededor de las 23, en el Club de Camioneros, y que luego se trasladaron hasta el Monumento.
Entre los participantes había alumnos de la Escuela del Valle, la Escuela 460 y la 466, entre otros establecimientos. Algunos reconocieron que llegaron cuando la celebración ya estaba avanzada y que encontraron un ambiente más tranquilo que el esperado. De todos modos, destacaron la posibilidad de compartir el momento con estudiantes de distintas instituciones.
Consultados sobre el significado de convertirse en promoción, uno de los jóvenes resumió el sentimiento del grupo: “Un logro, porque pasamos a quinto por mucho esfuerzo, entonces es un logro y acá lo representamos”.
El Banderazo es una tradición que reúne cada año a estudiantes que están por comenzar el último curso de la secundaria. La celebración marca el inicio de una etapa especial para los adolescentes, que ya empiezan a vivir la previa de su despedida de la escuela.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebró en Rosario? Estudiantes de cuarto año participaron del tradicional Banderazo en el Monumento Nacional a la Bandera.
¿Quiénes participaron del Banderazo? Estudiantes de distintas escuelas de Rosario, incluyendo la Escuela del Valle, la Escuela 460 y la 466.
¿Cuándo se llevó a cabo el evento? El Banderazo se celebró este jueves.
¿Dónde se realizó el Banderazo? En el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.
¿Por qué es significativo el Banderazo? Marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el último año de secundaria, representando un logro para los estudiantes.