Estudiantes de cuarto año de distintas escuelas de Rosario participaron este jueves del tradicional Banderazo en el Monumento Nacional a la Bandera. Con banderas, música y cánticos, los jóvenes se congregaron en la proa del espacio para celebrar el comienzo de la cuenta regresiva hacia su último año de secundaria, que transitarán en 2027.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, algunos de los chicos contaron cómo comenzó la jornada y la expectativa que tenían por el encuentro. “Hace un montón estamos esperando esto”, expresó una de las estudiantes. Otros relataron que habían comenzado los festejos durante la noche anterior, alrededor de las 23, en el Club de Camioneros, y que luego se trasladaron hasta el Monumento.

Entre los participantes había alumnos de la Escuela del Valle, la Escuela 460 y la 466, entre otros establecimientos. Algunos reconocieron que llegaron cuando la celebración ya estaba avanzada y que encontraron un ambiente más tranquilo que el esperado. De todos modos, destacaron la posibilidad de compartir el momento con estudiantes de distintas instituciones.

Consultados sobre el significado de convertirse en promoción, uno de los jóvenes resumió el sentimiento del grupo: “Un logro, porque pasamos a quinto por mucho esfuerzo, entonces es un logro y acá lo representamos”.

El Banderazo es una tradición que reúne cada año a estudiantes que están por comenzar el último curso de la secundaria. La celebración marca el inicio de una etapa especial para los adolescentes, que ya empiezan a vivir la previa de su despedida de la escuela.

Informe de Julián Maragliano.