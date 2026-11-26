El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, salió al cruce de las críticas sobre el costo de la energía que afronta Aguas Santafesinas y rechazó que la empresa provincial haya dejado de comprarle electricidad a la Empresa Provincial de la Energía (EPE). “ASA no deja de comprar energía en la EPE, no sé de dónde sacaron eso. Obviamente estamos buscando abaratar los costos energéticos”, afirmó durante una entrevista con Radio Informe 3.

Enrico reconoció que una de las facturas de la compañía registró un incremento significativo, pero responsabilizó por esa suba a la administración nacional. “Es cierto que aumentó una de las facturas de energía, pero aumentó porque la aumentó el Gobierno nacional”, sostuvo. En ese sentido, mencionó la resolución 976 de la Secretaría de Energía y explicó que la medida elevó el costo de la electricidad para las empresas durante el invierno.

“En ese escenario, el aumento vino de la Nación, no de la EPE”, insistió el funcionario. Según explicó, la distribuidora provincial traslada los costos que debe afrontar para adquirir la energía en el mercado mayorista. “La EPE lo que hace es: ‘¿Cuánto me sale la energía? Tanto. Bueno, mire, esto es lo que me cobra Cammesa, es lo que hay que pagar’”, describió.

El ministro también precisó que Aguas Santafesinas mantiene su vinculación con la empresa eléctrica provincial. “Tiene más de 60 medidores en toda la provincia, vinculados a EPE, y lo va a seguir teniendo”, aseguró. Al ser consultado por las versiones sobre un eventual cambio de proveedor, cuestionó su origen y apuntó contra las declaraciones de dirigentes políticos.

En cuanto al impacto de los aumentos energéticos sobre el servicio de agua potable, Enrico reconoció que la electricidad representa un componente central de los costos operativos. Explicó que la captación de agua del río Paraná requiere bombas de gran capacidad, además de energía para el procesamiento, el funcionamiento de las plantas y la distribución a través de las redes. “Obviamente que el componente uno de cualquier prestador de agua es la energía eléctrica”, remarcó.

Otro de los ejes de la entrevista fue la intervención provincial sobre la ruta nacional A012. Enrico sostuvo que el mantenimiento correspondía al Gobierno nacional, pero que la Provincia decidió hacerse cargo ante la falta de respuestas. “La ruta es una ruta nacional A012, corresponde que el Gobierno nacional, con los impuestos que nos cobran todo el tiempo, repare la ruta y corte el pasto”, planteó.

En ese marco, cuestionó el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles. “Cuando vos cargás combustible, el 15% va derecho a Buenos Aires”, afirmó. Y agregó que esos fondos tienen una asignación específica para el mantenimiento vial. “Es un impuesto que tiene un destino específico. Creo que se creó por ley y la ley dice para qué se crea. Entre otras cosas, para mantener rutas. ¿Qué hacen con ese dinero? Lo desvían”, denunció. También advirtió que la presunta desviación de esos recursos podría tener consecuencias judiciales.

Enrico detalló luego los trabajos que se llevan adelante en distintos sectores de la A012 y sus conexiones. Mencionó reparaciones de pozos y repavimentación en la zona de San Lorenzo, la reconstrucción de los rulos de bajada de la autopista a Buenos Aires y trabajos frente a la planta de General Motors. También destacó las tareas en Roldán, donde se reemplazan sectores de hormigón deteriorado sobre la ruta 9.

Además, anunció que el 11 de diciembre, a las 12, se realizará la licitación para construir una rotonda en la intersección de las rutas nacionales 9 y A012, en Roldán. También señaló que comenzó otra intervención en el cruce de la A012 con el camino de la Cremería, cerca de Ricardone. “La estamos demoliendo por completo y la estamos haciendo nueva, más ancha”, explicó, y estimó que la obra presenta un avance del 75%, con el objetivo de inaugurarla antes de la próxima cosecha gruesa.

Consultado por la necesidad de infraestructura en la autopista Rosario-Santa Fe y los accesos a Ciudad Industria, el ministro diferenció las responsabilidades según la jurisdicción de cada vía. “Si es una ruta nacional o una autopista nacional, al Gobierno nacional, a la Dirección Nacional de Vialidad. Si es una ruta provincial o una autopista provincial, al Gobierno provincial. Si es una calle municipal, al intendente”, explicó. De esa manera, sostuvo que los reclamos por nuevos cruces o puentes en sectores de jurisdicción nacional deben dirigirse a las autoridades nacionales.

Sobre el final, Enrico volvió a defender la gestión de Maximiliano Pullaro y enumeró las obras que, según dijo, la Provincia debió asumir ante el abandono de proyectos nacionales. Mencionó la recuperación del Monumento Nacional a la Bandera y las intervenciones en rutas que consideró fundamentales para la región. “El Gobierno provincial se hizo cargo del Monumento a la Bandera, que no pagaron la cuenta; la pagamos nosotros, hicimos la obra y además le peleamos los precios a la empresa para hacerla más barata”, señaló.

Finalmente, el ministro endureció sus críticas contra los dirigentes libertarios y reclamó que la discusión política se concentre en las responsabilidades de cada administración. “No me vengan a hablar de que aumentó la energía por la resolución del Gobierno nacional: corten el pasto de la Circunvalación, no sean ratas”, lanzó. Y concluyó: “No se les cae una idea, viven de videíto en videíto. La verdad que la gestión es otra cosa”.

Entrevista de Hernán Funes.