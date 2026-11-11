El Paraná se acerca al nivel de alerta en Rosario: "Estamos tomando previsiones"

El río Paraná continúa en ascenso frente a Rosario y mantiene en alerta a las autoridades locales. La altura ya se ubica en torno a los 4,40 metros, a solo 60 centímetros del nivel de alerta, establecido en 5 metros. La crecida registrada durante las últimas dos semanas y media motivó un seguimiento permanente de los organismos de emergencia.

Gonzalo Ratner, integrante de Defensa Civil, explicó que monitorean la evolución del río a partir de los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA). Según las estimaciones difundidas, el nivel podría superar los 5 metros el próximo 17 de noviembre y alcanzar los 5,20 metros para el 24 de este mes.

“Estamos monitoreando la altura del río Paraná a través de los pronósticos que va emitiendo el Instituto Nacional del Agua”, señaló Ratner. Además, precisó que el nivel de alerta para Rosario es de 5 metros, mientras que el de evacuación se establece en los 5,30 metros.

El funcionario también advirtió que, a partir de los 5,30 metros, podrían comenzar a registrarse inconvenientes en algunos sectores puntuales de la zona sur de la ciudad. Por ese motivo, indicó que ya trabajan en distintos puntos y toman medidas preventivas ante la posibilidad de que continúe la crecida.

Por otra parte, Ratner señaló que la altura del Paraná también puede incrementar la vulnerabilidad de determinados sectores frente a lluvias localmente intensas. En ese sentido, recomendó prestar atención a las condiciones de higiene y al drenaje del agua para evitar complicaciones.

El monitoreo continuará en función de las actualizaciones del Instituto Nacional del Agua. Mientras tanto, Defensa Civil mantiene el seguimiento de los niveles del río y trabaja en la preparación de posibles intervenciones ante un escenario de mayor crecida.

Informe de Fernando Carrafiello.