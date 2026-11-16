El Paraná podría superar los 5 metros en Rosario hasta enero: "El descenso va a ser lentísimo"

El río Paraná atraviesa la etapa culminante de la crecida asociada al fenómeno de El Niño y Rosario se prepara para alcanzar y superar los 5 metros, altura correspondiente al nivel de alerta. Así lo explicó Juan Borús, ingeniero hidrólogo y especialista del Instituto Nacional del Agua, en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, donde anticipó que el pico podría producirse entre este viernes y sábado.

"Estamos asistiendo a la etapa culminante de la manifestación más fuerte de este escenario Niño", señaló el especialista. Según explicó, la crecida comenzó a manifestarse durante la segunda semana de octubre y necesitó aproximadamente un mes para ocupar el valle fluvial y definir una tendencia ascendente en el Paraná inferior, que ya se observa desde hace una semana.

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Respecto de las consecuencias para Rosario, Borús pidió mantener una atención permanente y seguir las indicaciones de Defensa Civil y Protección Civil. También advirtió sobre las lluvias previstas para este lunes y martes: "En la medida que estemos en el momento de máximo nivel fluvial frente a Rosario, toda lluvia más o menos significativa que caiga complica las cosas". Esto se debe a que las autoridades deberán atender tanto la situación sobre la ribera como los posibles anegamientos en los sectores bajos de la ciudad.

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?? EL PARANÁ SUPERÓ EL NIVEL DE EVACUACIÓN EN SANTA FE El río Paraná alcanzó los 5,77 metros en la ciudad de Santa Fe, siete centímetros por encima del nivel de evacuación. Ante la crecida, se intensificaron los protocolos y las mediciones pasaron de dos a cuatro por día. https://t.co/l5laMobHnS — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 16, 2026

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Un río alto durante varias semanas

El hidrólogo estimó que, después de alcanzar su máximo, el Paraná tendrá un descenso muy lento y gradual. En ese escenario, consideró que los niveles podrían permanecer por encima de los 4,50 metros durante lo que resta de noviembre y, al menos, hasta la primera mitad de diciembre. La situación también genera preocupación por las cuencas de los arroyos Saladillo y Ludueña, cuyas descargas podrían verse condicionadas por la altura del río.

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"Una crecida de ambos va a encontrar una descarga al Paraná condicionada y en el tramo inferior de ambos la situación va a ser posiblemente de anegamiento", explicó. Por eso, remarcó que será necesario seguir simultáneamente distintos frentes y prestar especial atención a las condiciones meteorológicas de muy corto plazo.

Borús también describió un escenario más complicado, aunque aclaró que no es el más probable: nuevas lluvias intensas en la región central de la Cuenca del Plata, especialmente en Misiones y zonas cercanas. Los suelos todavía presentan saturación y, ante nuevas precipitaciones, podrían generar excedentes importantes. "Podríamos estar por encima de los 5 metros o en el orden de los 5 metros de aquí hasta el 31 de enero. Un escenario como ese es perfectamente posible", advirtió.

Finalmente, el especialista aclaró que la crecida actual no alcanzó la magnitud que inicialmente se esperaba para este fenómeno climático. También cuestionó el uso del término "superniño", al señalar que no es una categoría científica. De todos modos, indicó que los pronósticos climáticos internacionales mantienen cierta coincidencia sobre la posibilidad de lluvias superiores a las normales hasta fines de enero en la región central de la Cuenca del Plata, aunque esa persistencia todavía no se manifestó con la intensidad prevista.

Entrevista de Hernán Funes.