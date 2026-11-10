Discapacidad: reclaman la aprobación de la ley y advierten por la falta de recursos

La Cámara de Diputados ya dio media sanción a una iniciativa vinculada al sector de la discapacidad y ahora se espera que el Senado la trate el próximo 19 de noviembre. Pablo Bolego, referente del área, explicó que la norma busca garantizar pensiones y prestaciones para un colectivo que atraviesa una situación crítica.

“Las pensiones para personas con discapacidad vienen a garantizar la accesibilidad a las personas que lo necesitan en una situación de pobreza evidente. Una pensión de 328 mil pesos, que tampoco alcanza para nada”, señaló Bolego en diálogo con Cadena 3 Rosario. También cuestionó las dificultades que atraviesan los beneficiarios del programa Incluir Salud.

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El referente advirtió sobre el financiamiento estatal y la falta de respuestas a los prestadores. “Uno de cada cuatro pesos que se gastan en discapacidad los aporta el Estado nacional. ¿Dónde está la queja? ¿Dónde está el motivo por el cual no quieren cumplir con las prestaciones?”, planteó. Además, recordó que el sector debió impulsar una ley de emergencia y trabajar luego para incorporar sus principales puntos a una nueva propuesta.

Bolego sostuvo que la normativa vigente permitió actualizar mensualmente los valores de acuerdo con la inflación, aunque persisten los atrasos. “Nos estamos sosteniendo, acompañándonos entre prestadores, desde la organización, aportando recursos muchas veces para que cada compañero pueda poner el combustible a su camioneta”, describió. La expectativa está puesta ahora en el tratamiento en el Senado y en la actualización de los aranceles de las prestaciones.

Informe de Fernando Carrafiello.