El abogado Franco López Andreoli, representante de uno de los denunciantes en la disputa societaria, relató cómo se desarrolló el operativo en la planta de Acebal. Durante la medida judicial, un empleado habría abandonado el establecimiento con un bolso que contenía dinero en efectivo, dólares y euros. La causa también investiga presuntas irregularidades contables y el faltante de una suma cercana a los mil millones de pesos.

Un conflicto societario en la empresa alimenticia Inalpa derivó en un episodio policial y judicial que terminó con un gerente detenido en la comisaría de Acebal. El hombre fue interceptado después de salir de la fábrica con un bolso que contenía alrededor de 60 millones de pesos, además de dólares y euros. El hecho ocurrió durante una medida judicial solicitada en el marco de una disputa entre integrantes de la compañía.

El abogado Franco López Andreoli, patrocinante de uno de los denunciantes, explicó que la diligencia tenía como objetivo constatar la existencia de documentación societaria y de una importante suma de dinero que, según la presidenta del directorio, debía encontrarse en una caja de seguridad. “Nosotros estamos dentro de una contienda civil y siempre entendimos que esto era una cuestión empresarial, de socios y demás, pero se está transformando en una cuestión mucho más importante”, sostuvo.

Según relató, la medida se desarrolló inicialmente con normalidad y contó con la presencia de un juez, abogados y un contador. El objetivo era revisar libros societarios, balances y documentación de la empresa, además de verificar si estaban disponibles cerca de mil millones de pesos. “Lo que teníamos que hacer era ver si estaba o no estaba e irnos”, resumió López Andreoli.

Sin embargo, durante el procedimiento advirtieron que una persona se retiraba del establecimiento con un bolso. El abogado señaló que se trataba de un gerente de la compañía y que, ante la situación, comenzaron a intentar identificarlo y a comunicarse con el 911. De acuerdo con su reconstrucción, el empleado salió en un vehículo y fue seguido hasta un camino rural cercano a Acebal, donde finalmente fue interceptado por la Policía.

Al revisar el automóvil, los efectivos encontraron una importante cantidad de dinero en efectivo, junto con moneda extranjera y tres cuadernos. “Cuando la Policía lo empieza a revisar encuentra una cantidad increíble de dinero en efectivo, dólares y euros”, afirmó el letrado. También destacó el hallazgo de los anotadores, a los que vinculó con una presunta administración paralela de la empresa: “Acá estamos en una verdadera causa de cuadernos y no son fotocopiados ni nada, son de verdad”.

López Andreoli aclaró que el gerente fue quien quedó detenido, mientras que su representado se retiró luego de las actuaciones policiales. El abogado sostuvo que el episodio debe ser investigado en el marco de una causa penal por presunta administración fraudulenta, a cargo del fiscal Narvaja. “Yo fui a una simple medida judicial de constatación de libros, documentación y de existencia de dinero y terminé en un escándalo con la Policía”, describió.

El representante legal también advirtió sobre la situación económica de Inalpa. Según indicó, el último balance habría reflejado pérdidas por unos 3.000 millones de pesos y, además, no se habría encontrado una suma cercana a los mil millones que debía estar resguardada en la compañía. “Ahora lo que queremos evitar es un nuevo Vicentin, porque las medidas que se están tomando son para evitar que termine demasiado mal la empresa”, manifestó. En ese sentido, recordó que la firma tiene más de 200 trabajadores y una importancia económica significativa para la localidad de Pavón Arriba.

El abogado aseguró que existen elementos que, a su entender, demostrarían la existencia de una contabilidad informal y cuestionó que esas cuestiones no hayan sido consideradas suficientemente en la instancia civil. “Hay un sistema que nosotros lo tenemos probado”, afirmó, y agregó que ahora será la Justicia penal la que deberá profundizar la investigación sobre el dinero, los cuadernos y el funcionamiento administrativo de la empresa.

Por último, López Andreoli se refirió a la participación de Bruno Rivoldi, conocido como “La Joya Agro”, y aclaró que no está involucrado como denunciante en el episodio puntual del dinero. No obstante, reveló que sus representados iniciaron una demanda contra el influencer por un conflicto vinculado al arrendamiento de un campo. También planteó sospechas sobre supuestos contactos entre Rivoldi y miembros del directorio durante una controversia anterior, aunque esas afirmaciones forman parte de la posición de su cliente y deberán ser acreditadas. La investigación judicial deberá establecer qué ocurrió con los fondos, cuál era el origen del dinero trasladado y si existieron irregularidades en la administración de Inalpa.

Entrevista de Hernán Funes.