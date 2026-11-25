El legislador porteño y dirigente de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, amplió una denuncia contra Federico Beligoy, titular de la Dirección Nacional de Arbitraje, por presunto lavado de activos. La presentación apunta a un patrimonio que, según el denunciante, incluiría propiedades, vehículos e inversiones por entre 1,5 y 2 millones de dólares. También pidió que se investigue si existe alguna relación entre ese crecimiento económico y su función dentro de la estructura arbitral de la AFA.

Del Gaiso detalló que entre los bienes atribuidos a Beligoy figura una vivienda en un barrio privado de Esteban Echeverría, valuada en unos 700.000 dólares; vehículos por más de 85.000 dólares y un departamento de aproximadamente 380 metros cuadrados en Villa Devoto. Sobre esta última propiedad, señaló que fue escriturada por unos 490.000 dólares, aunque estimó que su valor de mercado podría ser considerablemente superior. También mencionó una inversión de 260.000 dólares en un fideicomiso en La Plata.

“Estamos hablando de un entorno de 1.500.000 dólares, casi 2 millones entre lo que se sabe hasta ahora”, afirmó el legislador. Y cuestionó que esos bienes puedan explicarse con ingresos habituales: “No son ingresos que tiene un trabajador ni ahorros que tiene un trabajador”. Por ese motivo, sostuvo que su presentación busca que la Justicia determine el origen de los fondos y establezca si existió algún delito.

El denunciante también puso el foco en las actividades empresariales de Beligoy. Según indicó, sería accionista de una compañía de calzado que habría recibido permisos de importación durante la gestión de Sergio Massa. Del Gaiso consideró que ese aspecto también debería ser investigado para determinar si las operaciones fueron legales. “Es algo que la Justicia va a tener que investigar”, remarcó.

Otro de los puntos planteados en la denuncia es la posible relación entre el patrimonio del dirigente arbitral y su posición dentro de la AFA. Del Gaiso sostuvo que Beligoy tiene un papel central en la designación de árbitros y pidió que se analice si existe alguna conexión con las sospechas sobre el funcionamiento de los arbitrajes. “Hay que ver si hay una relación entre esta cuestión de los arbitrajes, que estarían arreglados, con su crecimiento patrimonial”, planteó.

En ese sentido, recordó que denunció a seis árbitros luego de que se difundieran imágenes y audios vinculados a presuntas irregularidades en partidos del fútbol argentino. También mencionó una grabación en la que, según su interpretación, el árbitro Luis Lobo Medina habría recibido dinero. “El tema de los arbitrajes es muy serio y es parte del sistema AFA, un sistema de apriete, de silencio y de complicidad”, sostuvo. Hasta el momento, según afirmó, esas presentaciones no tuvieron avances judiciales significativos.

Del Gaiso cuestionó además la falta de controles institucionales sobre la conducción del fútbol argentino y consideró que la AFA debería implementar mecanismos de transparencia. “La AFA es un organismo privado, con lo cual no puedo solicitar que tengan declaración jurada”, explicó, aunque propuso que una futura normativa obligue a los árbitros a presentar declaraciones juradas patrimoniales. A su entender, esa herramienta permitiría conocer la evolución de los bienes de quienes ocupan posiciones relevantes dentro de la estructura arbitral.

Finalmente, el legislador manifestó su preocupación por los vínculos que, según considera, existen entre sectores del fútbol, la política y la Justicia, y recordó que ya había denunciado en 2024 a Beligoy, Pablo Toviggino y un árbitro por un presunto partido arreglado en el ascenso. “Todavía falta para ver que la Justicia se mueva”, concluyó. La denuncia deberá avanzar en los ámbitos judiciales correspondientes para determinar el origen de los bienes mencionados y establecer si existieron delitos, sin que las acusaciones formuladas impliquen por sí mismas una responsabilidad penal de los señalados.

Entrevista de Hernán Funes.