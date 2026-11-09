Delincuentes rompieron una vidriera y entraron a robar en una ferretería de Francia y San Luis
El local sufrió daños en uno de los paños de vidrio del frente. La alarma alertó sobre lo sucedido y motivó la llegada de los encargados.
09/11/2026 | 07:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Robo a una ferretería en Av. Francia
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Audio. Delincuentes rompieron una vidriera y entraron a robar en una ferrtería de Francia y San Luis
Cadena 3 Rosario
Un hecho de inseguridad ocurrió este lunes, cerca de las 6, en una ferretería industrial ubicada en Francia 993, casi esquina San Luis, en Rosario. Delincuentes rompieron la vidriera del comercio, llamado Ferrejob, e ingresaron al establecimiento.
Para acceder al local, utilizaron un elemento contundente con el que destrozaron uno de los paños de vidrio del frente. La alarma se activó y motivó la llegada de empleados, que acudieron al negocio para constatar lo sucedido.
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?? ROMPIERON UNA VIDRIERA Y ROBARON EN UNA FERRETERÍA INDUSTRIAL EN PLENO CENTRO DE ROSARIO
Un delincuente ingresó a robar durante la madrugada a una ferretería industrial ubicada en Francia al 993, casi esquina San Luis, en Rosario.
El hecho ocurrió alrededor de las 5.50. https://t.co/c9fOY44BKx— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 9, 2026
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Al momento de la llegada de los trabajadores, todavía no había precisiones sobre los elementos sustraídos ni sobre el alcance del robo. Desde el comercio indicaron que cuentan con un sistema de alarma, pero no tienen cámaras de vigilancia.
Tras el episodio, efectivos policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones con móviles y personal motorizado para intentar localizar al sospechoso. El procedimiento se desarrollaba durante las primeras horas de la mañana, en una zona que presentaba escasa circulación por el feriado.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un robo en la ferretería Ferrejob en Rosario.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Delincuentes y empleados de Ferrejob.
¿Cuándo sucedió? Este lunes, cerca de las 6 de la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En Francia 993, casi esquina San Luis, en Rosario.
¿Cómo accedieron al local? Rompieron la vidriera con un elemento contundente.
¿Por qué se activó la alarma? Debido a la rotura de la vidriera durante el robo.