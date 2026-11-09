Delincuentes rompieron una vidriera y entraron a robar en una ferretería de Francia y San Luis

Un hecho de inseguridad ocurrió este lunes, cerca de las 6, en una ferretería industrial ubicada en Francia 993, casi esquina San Luis, en Rosario. Delincuentes rompieron la vidriera del comercio, llamado Ferrejob, e ingresaron al establecimiento.

Para acceder al local, utilizaron un elemento contundente con el que destrozaron uno de los paños de vidrio del frente. La alarma se activó y motivó la llegada de empleados, que acudieron al negocio para constatar lo sucedido.

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?? ROMPIERON UNA VIDRIERA Y ROBARON EN UNA FERRETERÍA INDUSTRIAL EN PLENO CENTRO DE ROSARIO Un delincuente ingresó a robar durante la madrugada a una ferretería industrial ubicada en Francia al 993, casi esquina San Luis, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 5.50. https://t.co/c9fOY44BKx — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 9, 2026

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Al momento de la llegada de los trabajadores, todavía no había precisiones sobre los elementos sustraídos ni sobre el alcance del robo. Desde el comercio indicaron que cuentan con un sistema de alarma, pero no tienen cámaras de vigilancia.

Tras el episodio, efectivos policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones con móviles y personal motorizado para intentar localizar al sospechoso. El procedimiento se desarrollaba durante las primeras horas de la mañana, en una zona que presentaba escasa circulación por el feriado.

Informe de Fernando Carrafiello.