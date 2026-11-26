El Concejo Municipal de Rosario tendrá este jueves una jornada clave para debatir la adhesión a la ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches. A las 11 se realizará una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Gobierno, donde se buscará reunir las firmas necesarias para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto.

La discusión se dará contrarreloj, ya que la sesión está convocada para las 13, apenas dos horas después del encuentro de comisiones. El oficialismo perdió la mayoría automática y las definiciones dependerán de los apoyos que consiga entre los distintos bloques, particularmente de La Libertad Avanza.

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En paralelo, el miércoles hubo actividad en la comisión de Servicios Públicos, donde representantes del sector taxista expusieron posiciones contrapuestas sobre un posible aumento de tarifas. La Cámara de Mujeres Taxistas, encabezada por Natalia Gaitán, solicitó una suba del 20%, mientras que Catiltar, la Asociación de Mujeres Conductoras y otros representantes plantearon que no se aplique ningún incremento. Por el momento, no hay avances en la discusión.

Por otra parte, este jueves se cumple la segunda jornada de paro de docentes y trabajadores no docentes de las universidades. La medida implica la suspensión de actividades en las casas de altos estudios y busca acompañar el debate en la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto y la ley de financiamiento universitario.