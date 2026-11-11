Axel Kicillof sobre el mensaje del Papa: "Necesitamos ayuda del Gobierno nacional"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a los mensajes que dejó el papa León XIV durante su visita a la Argentina y consideró que sus planteos deben ser escuchados por toda la dirigencia política. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que el país necesita respuestas para los sectores más vulnerables y reclamó el acompañamiento del Gobierno nacional.

Consultado sobre si la administración de Javier Milei tomará nota de las palabras del Pontífice, Kicillof expresó: “Ojalá, yo creo que no es momento de andar tironeando”. En ese sentido, señaló que la visita papal debe servir para reflexionar sobre las dificultades que atraviesa el país y la necesidad de atender a quienes menos tienen.

El mandatario bonaerense destacó especialmente los encuentros del Papa con jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. También recordó su paso por el Cotolengo y consideró significativo que León XIV haya dedicado tiempo a escuchar a quienes muchas veces no encuentran espacios para expresar sus necesidades. “Una persona probablemente la más importante del mundo, de las más relevantes, escuchando y prestando oído a algunos que no se sienten escuchados”, manifestó.

Al referirse a las políticas públicas vinculadas con esas problemáticas, Kicillof mencionó el trabajo con personas con discapacidad, personas con adicciones, la salud mental y el acompañamiento a adultos mayores. Además, destacó las 54 sedes y centros universitarios impulsados en el interior bonaerense, aunque reconoció que todavía quedan cuestiones pendientes.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador sostuvo que el Estado tiene responsabilidades que no pueden quedar sin respuesta y reclamó recursos para atender las demandas sociales. “Necesitamos ayuda también del Gobierno nacional, por supuesto”, afirmó. Además, consideró que las palabras del Papa llaman a reflexionar sobre aquellas necesidades que requieren la intervención estatal.

Por último, al ser consultado sobre el llamado a la unidad que realizó León XIV y la situación de la dirigencia política, Kicillof destacó la participación de representantes de distintos espacios en las actividades de la visita papal. “Hoy recibimos a dirigentes de todos los sectores políticos y estuvimos ahí, la verdad que con los brazos abiertos porque está el Papa”, concluyó.

Informe de Ramiro Porchietti.