El Concejo Municipal de Rosario avanza con el tratamiento de un aumento del 20% en la tarifa de taxis, que podría quedar aprobado en las próximas horas. El proyecto será discutido este jueves en comisión y luego deberá pasar al recinto para su votación. De recibir el aval de los concejales, el nuevo cuadro tarifario entraría en vigencia en diciembre.

Natalia Gaitán de la Cámara de Mujeres Taxistas (Camtar), explicó a Cadena 3 Rosario que el sector presentó la iniciativa la semana pasada y solicitó el mismo porcentaje de actualización que los remiseros. “El estudio de costo dio un 20% y nosotros hoy estamos pidiendo la mitad”, sostuvo. Además, argumentó que postergar la recomposición hasta marzo podría generar un incremento mucho mayor, cercano al 60%, que consideró difícil de aplicar.

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Gaitán señaló que el pedido representa principalmente a titulares de licencias que trabajan diariamente en la calle y dependen de la actividad para sostener a sus familias. También remarcó que no cuentan con flotas, centrales de radiotaxi ni aplicaciones propias y que afrontan los costos del servicio.

Sin embargo, el planteo no reúne el consenso de todo el sector. Otras organizaciones, entre ellas Catiltar, la Asociación de Mujeres Conductoras y la Asociación Civil Paradas Libres, reconocieron la necesidad de actualizar los valores, pero advirtieron que un aumento en este momento podría profundizar la caída de la demanda de viajes.

Informe de Fernando Carrafiello.