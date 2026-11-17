Un ciervo murió este martes por la mañana luego de ser atropellado por un vehículo en la zona norte de Rosario. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en la intersección de las calles Rondó y Marull, donde el animal quedó tendido junto al cordón de la vereda.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, un automóvil blanco habría embestido al ciervo a gran velocidad. El impacto fue de tal magnitud que el animal fue desplazado varios metros desde el punto del choque y terminó muriendo cerca de la esquina. Hasta el momento no trascendieron datos sobre el conductor ni sobre las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Personal policial llegó al lugar para preservar la zona y evitar que el cuerpo fuera manipulado. Posteriormente, intervino la Policía Ecológica, que dispuso el traslado del animal en una jaula. También se mencionó la posibilidad de que el ciervo hubiera llegado hasta ese sector desde las inmediaciones del arroyo, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

El episodio se produjo en una ciudad que todavía registra las consecuencias del fuerte temporal de las últimas horas, con ramas, hojas y restos de árboles sobre distintas calles. En el recorrido por la zona norte también se observaron desprendimientos de palmeras y trabajos municipales para despejar sectores afectados por las ráfagas de viento.