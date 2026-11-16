En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Argentina Capital Week: "Queremos conectar a empresarios, fondos e inversores"

Del 16 al 20 de noviembre, Buenos Aires será sede de ocho encuentros sobre agro, tecnología, energía y mercados financieros, con referentes locales e internacionales. Francisco Sosa del Valle, cofundador de Repensar y organizador del evento, habló con Cadena 3 Rosario sobre la iniciativa. 

16/11/2026 | 08:24Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Argentina Capital Week: buscan conectar proyectos con inversores

FOTO: Argentina Capital Week: buscan conectar proyectos con inversores

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Argentina Capital Week: "Queremos conectar a empresarios, fondos e inversores"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Argentina Capital Week se desarrolla desde este lunes y hasta el viernes 20 de noviembre en Buenos Aires, con una agenda de ocho encuentros dedicados a potenciar el ecosistema de inversiones. La propuesta convoca a empresarios, fondos e inversores locales e internacionales para abordar oportunidades en sectores como el agro, la tecnología, la energía y los mercados de capitales.

Francisco Sosa del Valle, cofundador de Repensar y organizador del evento, sostuvo que el desafío es vincular el potencial productivo argentino con quienes cuentan con capital para invertir. “La Argentina tiene una combinación de oportunidades que la verdad que es difícil de encontrar en otros países. Tenemos energía, tenemos minería, tenemos una plataforma industrial extraordinaria, tenemos alimento, tenemos tecnología, tenemos talento emprendedor”, señaló en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El organizador explicó que buscan generar un ámbito para discutir proyectos y estrategias de largo plazo, más allá de las coyunturas políticas y económicas. “Queremos hablar de 10 años a 25 años, queremos hablar de estrategia, queremos hablar de consensos, de reformas”, afirmó. En ese sentido, planteó que la intención es pensar el desarrollo del país con una perspectiva de 25 o 50 años.

El desafío de generar confianza para invertir

Consultado sobre las condiciones necesarias para atraer capital, Sosa del Valle apuntó a la falta de reglas estables y de acuerdos sobre las reformas estructurales. Según consideró, las oportunidades productivas están identificadas, pero el país no logra consolidar las condiciones para que las inversiones se concreten y permanezcan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lo que nosotros queremos es construir ese puente para que la Argentina deje de ser el país de las oportunidades potenciales y pase a ser de las oportunidades invertibles”, resumió. También señaló que el interés internacional por el país existe, aunque advirtió que su reputación de cambiar las reglas y la confrontación política dificultan la llegada de capitales.

En cuanto a las reformas, el empresario consideró que no es necesario multiplicar los cambios, sino avanzar sobre un conjunto acotado de transformaciones de fondo. “La Argentina no necesita 85.000 reformas, necesita 5 o 6 bien hechas”, expresó, y mencionó entre las áreas centrales la previsional, la laboral y la tributaria.

Finalmente, Sosa del Valle destacó la importancia de recuperar el diálogo y la negociación como herramientas para construir consensos. La expectativa de Capital Week es que los encuentros permitan poner en común diagnósticos y propuestas, y conectar a quienes impulsan proyectos con quienes pueden financiarlos.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué es Argentina Capital Week? Es un evento que se desarrolla en Buenos Aires para potenciar el ecosistema de inversiones, con encuentros dedicados a diferentes sectores.

¿Quién es Francisco Sosa del Valle? Es el cofundador de Repensar y organizador de Argentina Capital Week.

¿Cuándo se lleva a cabo el evento? Desde este lunes hasta el viernes 20 de noviembre.

¿Dónde se realiza el evento? En Buenos Aires, Argentina.

¿Por qué es importante este evento? Busca conectar el potencial productivo argentino con inversores, generando un diálogo sobre estrategias a largo plazo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf