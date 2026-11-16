Argentina Capital Week: "Queremos conectar a empresarios, fondos e inversores"

Argentina Capital Week se desarrolla desde este lunes y hasta el viernes 20 de noviembre en Buenos Aires, con una agenda de ocho encuentros dedicados a potenciar el ecosistema de inversiones. La propuesta convoca a empresarios, fondos e inversores locales e internacionales para abordar oportunidades en sectores como el agro, la tecnología, la energía y los mercados de capitales.

Francisco Sosa del Valle, cofundador de Repensar y organizador del evento, sostuvo que el desafío es vincular el potencial productivo argentino con quienes cuentan con capital para invertir. “La Argentina tiene una combinación de oportunidades que la verdad que es difícil de encontrar en otros países. Tenemos energía, tenemos minería, tenemos una plataforma industrial extraordinaria, tenemos alimento, tenemos tecnología, tenemos talento emprendedor”, señaló en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

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El organizador explicó que buscan generar un ámbito para discutir proyectos y estrategias de largo plazo, más allá de las coyunturas políticas y económicas. “Queremos hablar de 10 años a 25 años, queremos hablar de estrategia, queremos hablar de consensos, de reformas”, afirmó. En ese sentido, planteó que la intención es pensar el desarrollo del país con una perspectiva de 25 o 50 años.

El desafío de generar confianza para invertir

Consultado sobre las condiciones necesarias para atraer capital, Sosa del Valle apuntó a la falta de reglas estables y de acuerdos sobre las reformas estructurales. Según consideró, las oportunidades productivas están identificadas, pero el país no logra consolidar las condiciones para que las inversiones se concreten y permanezcan.

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“Lo que nosotros queremos es construir ese puente para que la Argentina deje de ser el país de las oportunidades potenciales y pase a ser de las oportunidades invertibles”, resumió. También señaló que el interés internacional por el país existe, aunque advirtió que su reputación de cambiar las reglas y la confrontación política dificultan la llegada de capitales.

En cuanto a las reformas, el empresario consideró que no es necesario multiplicar los cambios, sino avanzar sobre un conjunto acotado de transformaciones de fondo. “La Argentina no necesita 85.000 reformas, necesita 5 o 6 bien hechas”, expresó, y mencionó entre las áreas centrales la previsional, la laboral y la tributaria.

Finalmente, Sosa del Valle destacó la importancia de recuperar el diálogo y la negociación como herramientas para construir consensos. La expectativa de Capital Week es que los encuentros permitan poner en común diagnósticos y propuestas, y conectar a quienes impulsan proyectos con quienes pueden financiarlos.

Entrevista de Hernán Funes.