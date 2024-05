Aranguren, sobre el petróleo en la Antártida: "Hay que relativizar"

Juan José Aranguren, exministro de Energía y Minería de la Nación y expresidente de Shell, analizó el descubrimiento de petróleo de Rusia en la Antártida y dijo que Argentina debe priorizar el presente.

“Quiero relativizar el uso de la palabra reserva. Lo que se determinó es la potencial existencia de un recurso. Para que eso sea una reserva debe haber exploración, perforación y luego debe haber condiciones económicas para avanzar en la extracción. Si el costo es mayor al precio de mercado no sirve. Pero en este caso el número de barriles es muy importante. Diría que es, entre comillas, impactante”, explicó Aranguren en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Debemos preocuparnos por el presente, no dentro de 30 años, momento en que no sabemos si los recursos fósiles serán demandados. Debería preocuparnos la inflación. Con estos índices mensuales hay mucho camino por delante. Es un tema principal para el Gobierno”, indicó, y sostuvo: “Si hay un régimen de incentivo a las inversiones hay algo que no estamos haciendo bien. Es difícil que una inversión venga si no hay ciertas garantías de que el que puso el dinero de mínima puede sacarlo”.

Por otro lado, Aranguren señaló: “Argentina fue bendecida por Dios con infinita cantidad de recursos. Pero en el caso de los fósiles, que tienen 120 años de vida, el tiempo futuro que le queda está limitado. Primero por la competencia de formas de energías menos contaminantes, y segundo por los gases de efecto invernadero. No hay 40 años para explotarlos. Cuando caiga la demanda caerá el precio”.

Para el exfuncionario Vaca Muerta “no es el futuro, es el presente”. “Es el 50 por ciento del petróleo que usamos y el 60 por ciento del gas –destacó-. Y solamente se explota el 10 por ciento de Vaca Muerta. Celebro que se hable de maximizar la rentabilidad el en vez de hablar solo de autoabastecimiento”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tarifas y combustibles

Aranguren habló de los aumentos tarifarios y precisó: “Estamos por debajo de que en las tarifas se recuperen los costos. Logramos que la gente tenga concientización de que la gente pague por lo que la energía cuesta. Lo que hoy hace Milei no se podría hacer sin lo que hizo antes Macri. Faltaría una clara política comunicacional de los beneficios de la eficiencia energética”.

En cuanto a la nafta, el gasoil y el GNC, apuntó: “En el caso de los combustibles líquidos es distinto porque es un mercado desregulado. Solo se regulan los impuestos, que el Gobierno anterior no actualizó como debía, restan el ultimo trimestre de 2023 y el primero del 2024. El 1 de junio se vería el impacto en el precio final”.