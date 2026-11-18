La creciente del río Paraná ya genera complicaciones en Villa Gobernador Gálvez, donde algunas familias debieron autoevacuarse ante el avance del agua. El intendente Alberto Ricci explicó que la situación comenzó a afectar viviendas que anteriormente no presentaban inconvenientes con los niveles actuales del río.

En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el mandatario señaló que algunas construcciones realizadas más cerca de la costa modificaron el escenario. "En la creciente anterior lo teníamos a cinco metros, donde se tenían que autoevacuar. Algunos, con esta estacionalidad del río de mucho tiempo, construyeron sus viviendas un poco más contra el río y eso hizo que ahora a los 4,60 ya tengamos problemas", explicó.

Ricci indicó que la mayoría de las familias que dejaron sus hogares cuentan con otros lugares donde alojarse. Sin embargo, mencionó que algunos vecinos se resisten a abandonar sus propiedades y realizaron construcciones en plantas altas para resguardarse.

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Uno de los factores que genera mayor preocupación es que el fenómeno podría extenderse hasta mediados de marzo. "El río por lo que estamos viendo va a crecer unos centímetros más, pero lo peor de todo es que arriba en el norte no afloja", advirtió. También alertó que nuevas precipitaciones en las cuencas de Brasil, Paraguay o Bolivia podrían provocar otra creciente de mayor magnitud.

Obras y prevención ante posibles inundaciones

El municipio trabaja con distintas medidas para reducir el impacto del agua. Entre ellas, Ricci mencionó la limpieza de canales, los zanjeos en diferentes sectores y la recuperación de un sistema de compuertas que permite evitar que el agua del arroyo Saladillo ingrese a la ciudad.

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En cuanto a los sectores más comprometidos por el nivel del Paraná, estimó que hay entre 30 y 40 viviendas que podrían tener agua en su interior si continúa creciendo. También explicó que existen otros puntos vulnerables ante lluvias intensas, especialmente en la zona noroeste, donde el arroyo Saladillo puede generar un efecto de acumulación de agua.

El intendente agregó que se realizan tareas de limpieza en una zanja de guarda junto con maquinaria provincial y pidió colaboración de los vecinos para evitar arrojar residuos en esos espacios. Además, señaló que distintas áreas municipales trabajan ante la aparición de roedores, víboras y animales silvestres, con vacunación contra la leptospirosis y un protocolo de atención ante posibles mordeduras de serpientes venenosas.

Entrevista de Hernán Funes.