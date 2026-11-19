Juan Pedro Aleart defendió su iniciativa para prohibir la actividad de los cuidacoches en Rosario y reclamó que la normativa incluya herramientas concretas para garantizar su cumplimiento. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, cuestionó el sistema actual de sanciones y aseguró que durante el año pasado se labraron más de 9.000 actas municipales por esta actividad, pero no se cobró ninguna multa.

"¿Para qué insistir en un mecanismo que claramente y con evidencia, además, no ha dado resultados?", planteó el concejal. En ese sentido, propuso reincorporar la figura del arresto al Código de Convivencia, que reemplazó en 2021 al antiguo Código de Faltas Municipal y dejó de contemplar esa sanción.

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El edil aclaró que su propuesta no apunta a detener a todas las personas que realizan tareas de cuidado de vehículos, sino a establecer sanciones para situaciones específicas. Diferenció los casos en los que se cometen delitos, como amenazas, extorsiones o daños a automóviles, que deben tramitarse en la Justicia penal, de las contravenciones vinculadas con el incumplimiento de una eventual prohibición.

Arrestos por reincidencia y organización

Entre los supuestos que mencionó para aplicar arrestos incluyó la reincidencia, cuando una persona es retirada reiteradamente de una zona por realizar una actividad prohibida, y la organización de grupos de cuidacoches en un mismo sector. También señaló como agravante que la actividad se desarrolle con niños.

Aleart propone arrestos de entre 10 y 20 días para determinados infractores y sanciones de hasta 80 días para quienes organicen la actividad. Según explicó, la intención es que estas medidas no puedan reemplazarse simplemente por el pago de multas.

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Uno de los puntos centrales de su planteo es la creación de alcaidías municipales contravencionales. Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de que Rosario tenga espacios propios de detención, el concejal sostuvo que una alcaidía no equivale a una cárcel de alta seguridad y que debe cumplir con las garantías constitucionales de higiene y salubridad.

"Una alcaidía está muy lejos, por ejemplo, de ser una cárcel de alta seguridad", explicó. Además, indicó que su propuesta contempla realizar un convenio con el Ministerio de Seguridad provincial para disponer de personal policial a cargo de esos establecimientos.

Mientras se avanza con la eventual construcción de esos espacios, planteó como alternativa un acuerdo entre el municipio y la Provincia para establecer cupos transitorios de alojamiento. Argumentó que el sistema penitenciario santafesino ya se encuentra sobrecargado y que no corresponde trasladarle una nueva responsabilidad por las contravenciones municipales.

Por último, el concejal insistió en que la prohibición debe acompañarse de sanciones efectivas y cuestionó las propuestas de otros sectores políticos que priorizan abordajes sociales o multisectoriales. "Si no, estamos haciendo una normativa inocua y se le está tomando el pelo a la gente", afirmó. Aleart sostuvo que Rosario necesita una regulación que permita intervenir sobre el espacio público y que no quede solamente en una declaración de prohibición.

Entrevista de Hernán Funes.