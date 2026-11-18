El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, modificó su postura sobre la continuidad al frente del municipio y no descartó competir por un nuevo mandato. Aseguró que las mediciones de imagen permiten considerar esa posibilidad, aunque aclaró que todavía debe definirlo dentro de su espacio político.

En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el mandatario fue consultado sobre su futuro electoral y reconoció que, después de haber manifestado cierto cansancio con la gestión, volvió a tener intenciones de continuar. "Este es mi tercer mandato. El posicionamiento de lo que es nuestra gestión está con una imagen muy alta y, en el caso mío también, las mediciones son como para ir a una reelección", sostuvo.

De todas maneras, aclaró que la decisión no está tomada y que deberá conversar con los integrantes de su partido. También mencionó al gobernador Maximiliano Pullaro como una de las personas con quien deberá hablar para definir la estrategia política en la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hablarlo también con el gobernador Maximiliano Pullaro y un poco definir ya la estrategia", expresó Ricci al referirse a los próximos pasos antes de resolver si buscará permanecer en el cargo.

El intendente reconoció que su mirada cambió respecto de meses anteriores. "Hace un tiempo atrás te decía que estaba cansado, y hoy estoy nuevamente entusiasmado. Realmente hay muchas cosas por hacer en Villa Gobernador Gálvez", afirmó. Además, planteó que quiere sostener el rumbo de su administración para evitar que la ciudad vuelva a quedar en manos de sectores políticos que, según su consideración, ya le hicieron daño.

Finalmente, ante la consulta sobre si aceptaría continuar si su espacio se lo propone, respondió: "Si me dicen que tengo que seguir, vamos a seguir". Y concluyó con una frase que sintetizó su postura frente a una eventual candidatura: "Mi lema es ir siempre por más".

Entrevista de Hernán Funes.