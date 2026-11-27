La suba del dólar y el riesgo país volvieron a poner bajo análisis el programa económico del Gobierno, en un contexto de incertidumbre financiera y expectativas por las definiciones políticas y legislativas. El economista Enrique Szewach, exdirector del Banco Central y exvicepresidente del Banco Nación, describió un escenario complejo, atravesado por factores internos y externos, y advirtió que la economía todavía no muestra señales de recuperación generalizada.

“Es una paradoja la Argentina porque hace cuatro días nos preocupábamos porque el dólar estaba muy bajo y ya nos preocupábamos porque el dólar subió”, planteó durante una entrevista con Radioinforme 3. Para el especialista, el país atraviesa un proceso de transformación estructural que tiene costos y dificultades propias de su diseño, a las que se suman errores de gestión y un contexto internacional que también influye sobre las variables económicas.

Szewach sostuvo que la mayoría de los sectores de la economía se encuentran en retroceso o estancados, mientras que en el mercado cambiario conviven una importante oferta de divisas por las exportaciones y una demanda creciente de dólares para proteger los ahorros. “La gente se dolariza, dolariza sus ahorros en el marco de la incertidumbre y en el marco de una tasa de interés en pesos que está por debajo de la tasa de inflación”, explicó. También mencionó la depreciación del real brasileño y las tensiones políticas locales como factores que agregan presión.

Consultado sobre el impacto de la suba del tipo de cambio en los precios, el economista señaló que el dólar funciona como referencia para numerosos productos y servicios. “Obviamente el tipo de cambio es una guía de precios para muchos productos, sobre todo los productos importados y los combustibles, y por supuesto las tarifas”, indicó. Sin embargo, consideró que el traslado a los precios podría ser limitado por la debilidad del consumo: “En un contexto recesivo, con muy poco dinero en la calle, da la impresión de que si hay algún traslado a los precios, por ahora no debería ser muy fuerte”.

En relación con el Presupuesto, que proyecta un crecimiento económico del 4% y una inflación anual del 18%, Szewach puso en duda que puedan cumplirse esas estimaciones. “La probabilidad de que la Argentina crezca 4% en el año que viene es muy baja, no puedo decir que es cero, pero es muy baja”, afirmó. Según sus cálculos, la expansión podría ubicarse cerca de la mitad de esa cifra, entre el 2% y el 2,5%, mientras que la inflación sería superior a la prevista oficialmente. “Da la impresión de que en la continuidad de este programa es difícil crecer al 4% el año que viene”, agregó.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la capacidad del país para afrontar los compromisos financieros. Szewach explicó que el programa presentado por el Ministerio de Economía contemplaba distintas fuentes para reunir los dólares necesarios, pero advirtió que algunas de esas alternativas no se concretaron. “Lo que el programa decía que iba a sobrar para guardar para el año que viene, no está. La colocación en el mercado de bonos locales no se hizo, se postergó justamente por el tema de la tasa de interés”, detalló.

En ese escenario, interpretó que la decisión de recurrir a unos 5.000 millones de dólares del swap con China responde a la necesidad de cubrir vencimientos próximos. “No me preocupa que vaya a pagar, porque creo que el Gobierno, usando todo lo que puede usar y rascando la olla, va a terminar pagando”, sostuvo. No obstante, aclaró que esa posibilidad no elimina las dificultades: “Esto marca las dificultades que tiene Argentina para enfrentar el próximo año y está reflejado en ese riesgo país”.

El economista también vinculó la cotización de los bonos y el riesgo país con la incertidumbre política sobre el rumbo económico futuro. Señaló que los inversores observan las posibilidades de cambios en las reglas de juego, especialmente ante las declaraciones de dirigentes opositores sobre una eventual revisión de políticas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Si vos tenés un bono que vence en el período en el que va a revisar todo puede ser el Gobierno, tratás de venderlo”, explicó.

De cara a diciembre y al verano, Szewach consideró que existen factores que podrían contribuir a moderar las tensiones cambiarias. Destacó que la Argentina se convirtió en exportadora neta de petróleo y que cuenta con un saldo comercial que aporta divisas genuinas. “Tiene dólares genuinos, que no surgen de que te conseguiste un préstamo o que giraste en descubierto, sino que surgen de tus ventas”, señaló. También mencionó el aumento estacional de la demanda de pesos por el pago de aguinaldos y los gastos de fin de año.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno dispone de herramientas para intervenir sobre el mercado cambiario y evitar que las tensiones se transformen en una crisis mayor. Entre ellas mencionó las operaciones con bonos y los instrumentos vinculados al dólar. “Si Brasil se tranquiliza y se normaliza más el real, y si el mundo se vuelve, aunque sea un ratito, sensato durante el fin de año, probablemente no tengamos una tormenta”, concluyó. Para Szewach, el escenario sigue siendo desafiante, aunque existen elementos que podrían aportar cierta estabilidad en los próximos meses.

Entrevista de Hernán Funes.