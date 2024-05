Acindar vuelve a parar su fábrica en Villa Constitución: "Esto no pasó nunca"

Acindar anunció que vuelve a frenar la producción en su planta ubicada en Villa Constitución. El parate perjudica a unas 5 mil personas, advirtió el intendente de la localidad, Jorge Berti.

“Se veía venir, el parate de marzo y abril era la punta del iceberg. Plantean que en junio tendrían otra parada similar. Tendrán que acordar la suspensión del personal con el gremio. Tenés 3 mil empleos directos y 1500 complementarios. Son 5 mil familias, a los que se le suma a la actividad diaria del comerciante y transportista del lugar. Todo se reciente. Cobran sus haberes, pero el horizonte no es para nada promisorio”, lamentó Berti en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Esto tiene que ver con la caída de las ventas. No hay obra pública, ala que Acindar le dedicaba gran parte de la producción. Buscan mercados externos, pero no hay para competir con países chinos y asiáticos. Y se frenó la construcción. La fábrica está preparada para producir 1.700.000 toneladas anuales, ahora esperan fabricar 400 mil toneladas en el año. Es una baja sensible. Ojalá las readecuaciones no sean con conflictos. Esto no pasó nunca”, advirtió.

Berti dijo que ve “pasividad en la sociedad” y que la gente observa “este castigo como algo que tiene que suceder”. En ese sentido, planteó: “Hay una política económica de un Presidente legitimado y muchos piensan que es por ahí. Vamos a un proceso de recesión, desinversión y retiros voluntarios”.

Y se enfocó en cómo vive Villa Constitución esta crisis. “En la ciudad hay incertidumbre, no saben con que se van a encontrar mañana –aseguró el funcionario-. No hay inversión, vemos cada vez más persianas bajas en el centro. Los ingresos están afectados por el consumo. Cayó el comercio, las coparticipaciones. La Municipalidad no tiene recursos para atender los reclamos que hay”.

En cuanto a una posible salida en el corto plazo, señaló: “Si hay una reactivación inmobiliaria, será muy lenta. La famosa Participación Público-Privada (PPP) no existe. Siempre hace el Estado. El privado hace la obra para su negocio, como debe ser”.