En el debut de Pozo, Racing de Córdoba busca volver al triunfo ante Brown

Racing de Córdoba busca volver al triunfo este lunes ante Brown de Adrogué, por la Fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido se disputa desde las 19 en el Miguel Sancho, en lo que es el comienzo de la segunda rueda del campeonato, con transmisión de Cadena 3 por Youtube.

"La Academia", con el debut de Diego Pozo como entrenador tras la salida de "Chiquito" Bossio, no gana desde el pasado 2 de abril, cuando superó al colista, Chaco For Ever.

El equipo cordobés suma 18 puntos y ocupa el puesto 15 en su zona.

Seguí la transmisión en vivo: