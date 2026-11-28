FOTO: Colapinto quedó 16° en la última práctica del GP de Qatar antes de la clasificación.

Franco Colapinto marcó 1:24.638 en 21 vueltas con Alpine en el circuito de Lusail, y quedó 16°, en la previa de la clasificación de este sábado 28 de noviembre, que se disputará a las 13 horas.

Pierre Gasly terminó 14° con 1:24.381 tras completar 25 vueltas, apenas 0.257 segundos más rápido que Colapinto. El francés sumó rodaje luego de sufrir un accidente el viernes que le impidió cerrar la sesión.

En la punta, Mercedes dominó la última práctica libre. Andrea Kimi Antonelli registró 1:22.400 y quedó primero, por delante de su compañero George Russell, segundo con 1:22.649.

Max Verstappen se ubicó tercero con el Red Bull al girar en 1:22.910. Detrás quedaron Arvid Lindblad en el octavo puesto con 1:23.651 para Racing Bulls y Lewis Hamilton noveno con Ferrari en 1:23.776.

En el tramo final de la sesión, Nico Hülkenberg subió al undécimo lugar con 1:24.197. El rendimiento general de Alpine mostró dificultades en las simulaciones de vuelta rápida con neumáticos blandos.

Colapinto había bajado sus registros en los sectores finales durante sus giros con gomas blandas, pero no logró un tiempo competitivo frente al resto. La escudería buscará ajustar el auto antes de salir a pista a las 15 horas.

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