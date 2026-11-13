Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en Rosario y la región: qué trámites se podrán consultar

FOTO: Asesoramiento gratuito de parte de escribanos en Rosario y la región.

Los escribanos realizarán este sábado 14 de noviembre una jornada federal de asesoramiento notarial comunitario y gratuito. La actividad se desarrollará de 9 a 13, de manera simultánea en todas las provincias, con el objetivo de acercar orientación profesional a quienes tengan consultas sobre trámites y cuestiones legales vinculadas con la actividad notarial.

La escribana Graciela Malaponte, prosecretaria del Colegio de Escribanos explicó que se podrá consultar sobre directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para viajar con menores o conducir, donaciones, testamentos, compraventas, sociedades y uniones convivenciales. También habrá asesoramiento sobre la protección de la vivienda familiar, conocida anteriormente como bien de familia. “Un grupo grande de escribanos vamos a salir a prestar asesoramiento gratuito a toda la gente que se quiera acercar”, señaló.

La profesional recomendó concurrir con escrituras, partidas y otros documentos relacionados con las consultas para recibir una orientación más precisa. La iniciativa también permitirá conocer qué documentación se necesita para cada trámite, cuánto tiempo puede demandar y cuáles son los pasos para concretarlo.

En Rosario, la atención será en el Colegio de Escribanos, ubicado en Córdoba 1852; el Club Central Córdoba, en San Martín 3250; la vecinal de Empalme Graneros, en Juan José Paso 2490; y la plaza Buratovich, con atención alternativa en el Club Echesortu, en San Nicolás 1350, en caso de lluvia. También habrá puestos en Funes, Casilda, Firmat, Rufino y Venado Tuerto.

Entrevista de Verónica Maslup.