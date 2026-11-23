La ludopatía digital representa una preocupación creciente por el acceso cada vez más temprano de niños y adolescentes a las apuestas deportivas y los juegos de azar online. En diálogo con Primera Plana en Cadena 3 Rosario, la psicóloga Daniela Gasparini advirtió sobre la naturalización de estas prácticas y remarcó la importancia de que las familias puedan detectar las primeras señales de alerta.

“Hoy estamos ante estadísticas que son alarmantes. Según UNICEF, uno de cada cuatro chicos ha usado aplicaciones de juegos de azar o apuestas deportivas online y ocho de cada diez adolescentes o jóvenes apostó o conoce a alguien que lo ha hecho”, explicó. Para la especialista, estos números muestran que se trata de una conducta que comienza a instalarse como habitual entre los más jóvenes.

Gasparini señaló que uno de los factores que favorece esta situación es la exposición permanente a publicidades que presentan las apuestas como una oportunidad de entretenimiento y de obtener dinero rápidamente. “El mensaje es de alto impacto. En la era digital se está dejando como valor social que se puede acceder a tener dinero rápido, que todo es inmediato y hay que estar ya”, sostuvo. También advirtió sobre la utilización de figuras reconocidas e ídolos deportivos para promocionar estas plataformas.

Otro aspecto que genera preocupación es la facilidad de acceso. “Solamente necesitás un celular y wifi para poder acceder”, indicó la psicóloga, quien mencionó que desde los 13 años muchos adolescentes ya tienen acceso a billeteras virtuales. Además, explicó que la presión del grupo de pares puede influir en el inicio de estas prácticas: “Cuando mirás para el costado y todos tus compañeros, con los cuales te querés validar, están haciendo apuestas deportivas o tienen el casino online en el bolsillo, no te querés quedar afuera”.

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La especialista diferenció el uso excesivo de dispositivos de una verdadera adicción. En este último caso aparece una dependencia que lleva a aumentar las horas de exposición, el dinero apostado y la cantidad de plataformas utilizadas. Entre las señales de alerta mencionó el insomnio, la angustia, la irritabilidad, la pérdida de concentración y el bajo rendimiento escolar. También pueden aparecer el aislamiento, las mentiras, los conflictos familiares y la falta de dinero. “Cuando el chico no puede soportar estar sin el celular o sin algún dispositivo electrónico, hay que prestar atención”, advirtió.

Gasparini describió una situación que permite dimensionar el impacto de esta problemática: adolescentes que, durante un partido de fútbol, dejan de disfrutar el encuentro porque están pendientes de sus apuestas. “No estaban disfrutando el momento, estaban mirando el celular o la computadora para ver si estaban ganando o perdiendo”, relató. También alertó que muchas veces las familias llegan a pedir ayuda cuando el problema ya está avanzado, con deudas y cuadros de angustia o depresión.

“Me parece que es importante que podamos observar, como adultos, como padres y madres, los cambios de conducta”, remarcó. En ese sentido, insistió en que la prevención debe comenzar con la comunicación y el diálogo dentro del hogar, además de una mayor educación digital en las escuelas. “Tenemos que empezar antes, tiene que haber comunicación, tiene que haber un buen canal de diálogo”, concluyó. La advertencia se da mientras el proyecto de ley para combatir la ludopatía, que ya cuenta con media sanción, enfrenta el riesgo de perder estado parlamentario si no es tratado esta semana en el Senado.

Entrevista de Verónica Maslup.