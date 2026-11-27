FOTO: Ilustrativa.- El precio de los alimentos condiciona la economía por su fuerte incidencia.

Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe registraron en septiembre de 2026 un crecimiento de apenas 0,1% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El informe, elaborado con base en la Encuesta de Supermercados del Indec y el IPC, evidencia un panorama de estancamiento en el consumo.

En tanto, las ventas a precios corrientes alcanzaron los $129.340.636 miles, lo que representa una variación interanual del 25,4%. Esta cifra, sin embargo, refleja principalmente el efecto de la inflación y no un crecimiento real en el volumen de ventas.

El dato más contundente surge al analizar la variación mensual de las ventas totales a precios constantes por grupo de artículos: todos los rubros registraron retrocesos respecto al mes anterior.

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La caída más leve correspondió a alimentos preparados y rotisería (-6,2%), seguida por almacén (-6,8%), artículos de limpieza y perfumería (-7,4%), bebidas (-7,8%), verdulería y frutería (-7,8%) y lácteos (-7,9%). En tanto, panadería (-10,7%), carnes (-11,6%) y otros (-13,7%) registraron descensos de dos dígitos.

Los rubros más afectados fueron los electrónicos y artículos para el hogar (-17,1%) y, especialmente, indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que sufrió una caída del 20,2%.

Los números reflejan un consumo que se contrae en la comparación mensual, con caídas en todos los rubros, y que se mantiene prácticamente estancado en la comparación interanual (+0,1%). Mientras la facturación en pesos corrientes crece impulsada por la inflación (+25,4%), el volumen real de ventas no logra despegar y el mercado interno muestra signos de debilidad generalizada.