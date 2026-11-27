Venta en supermercados: estancamiento y caída en todos los rubros a nivel provincial
Según la encuesta del Ipec publicada este viernes, a precios constantes se mantuvieron prácticamente igual respecto al año anterior (magro) mientras que la variación mensual cayó en todo.
27/11/2026 | 22:04Redacción Cadena 3
FOTO: Ilustrativa.- El precio de los alimentos condiciona la economía por su fuerte incidencia.
FOTO: Venta de carne en supermercados.
Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe registraron en septiembre de 2026 un crecimiento de apenas 0,1% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El informe, elaborado con base en la Encuesta de Supermercados del Indec y el IPC, evidencia un panorama de estancamiento en el consumo.
En tanto, las ventas a precios corrientes alcanzaron los $129.340.636 miles, lo que representa una variación interanual del 25,4%. Esta cifra, sin embargo, refleja principalmente el efecto de la inflación y no un crecimiento real en el volumen de ventas.
El dato más contundente surge al analizar la variación mensual de las ventas totales a precios constantes por grupo de artículos: todos los rubros registraron retrocesos respecto al mes anterior.
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La caída más leve correspondió a alimentos preparados y rotisería (-6,2%), seguida por almacén (-6,8%), artículos de limpieza y perfumería (-7,4%), bebidas (-7,8%), verdulería y frutería (-7,8%) y lácteos (-7,9%). En tanto, panadería (-10,7%), carnes (-11,6%) y otros (-13,7%) registraron descensos de dos dígitos.
Los rubros más afectados fueron los electrónicos y artículos para el hogar (-17,1%) y, especialmente, indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que sufrió una caída del 20,2%.
Los números reflejan un consumo que se contrae en la comparación mensual, con caídas en todos los rubros, y que se mantiene prácticamente estancado en la comparación interanual (+0,1%). Mientras la facturación en pesos corrientes crece impulsada por la inflación (+25,4%), el volumen real de ventas no logra despegar y el mercado interno muestra signos de debilidad generalizada.
Lectura rápida
¿Qué se registró en septiembre de 2026 en Santa Fe? Un crecimiento de 0,1% en las ventas de supermercados en términos reales.
¿Quién difundió los datos sobre las ventas? El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).
¿Cuánto alcanzaron las ventas a precios corrientes? Las ventas alcanzaron $129.340.636 miles, con una variación interanual del 25,4%.
¿Qué rubro mostró un aumento en las ventas? El rubro de alimentos preparados y rotisería con un aumento del 6,2%.
¿Cuál es la situación del consumo en Santa Fe? El consumo se mantiene estancado, con caídas en casi todos los rubros, reflejando la caída del poder de compra.