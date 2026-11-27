FOTO: Ilustrativa.- El precio de los alimentos condiciona la economía por su fuerte incidencia.

Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe registraron en septiembre de 2026 un crecimiento de apenas 0,1% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El informe, elaborado con base en la Encuesta de Supermercados del Indec y el IPC, evidencia un panorama de estancamiento en el consumo.

En tanto, las ventas a precios corrientes alcanzaron los $129.340.636 miles, lo que representa una variación interanual del 25,4%. Esta cifra, sin embargo, refleja principalmente el efecto de la inflación y no un crecimiento real en el volumen de ventas.

El dato más contundente surge al analizar la variación mensual de las ventas totales a precios constantes por grupo de artículos. Casi todos los rubros registraron retrocesos respecto al mes anterior, con una única excepción: el rubro de alimentos preparados y rotisería, que mostró una suba de 6,2%.

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El resto de los grupos de artículos presentó caídas. Las más moderadas correspondieron a almacén (-6,8%), artículos de limpieza y perfumería (-7,4%), bebidas (-7,8%), verdulería y frutería (-7,8%) y lácteos (-7,9%). En tanto, panadería (-10,7%), carnes (-11,6%) y otros (-13,7%) registraron descensos de dos dígitos.

Los rubros más afectados fueron los electrónicos y artículos para el hogar (-17,1%) y, especialmente, indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que sufrió una caída del 20,2%.

Los números reflejan un consumo que se mantiene en niveles similares a los del año pasado, sin señales claras de recuperación. Mientras la facturación en pesos corrientes crece impulsada por la inflación, el volumen real de ventas —medido a precios constantes— apenas se sostiene, y la comparación mensual muestra un retroceso generalizado que solo logra compensarse parcialmente con el desempeño del rubro de comidas preparadas.

El informe del Ipec, correspondiente a septiembre de 2026 en la provincia de Santa Fe, deja así una foto de un mercado interno que no termina de despegar y en el que los bienes durables y la indumentaria son los más castigados por la caída del poder de compra.