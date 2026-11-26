La discusión por la violencia de género en Santa Fe volvió a quedar atravesada por las diferencias políticas. La Cámara de Diputados no aprobará ningún proyecto sobre la problemática por la falta de acuerdo en torno a la iniciativa que se encontraba en debate.

El Ejecutivo envió un proyecto y tanto oficialismo como oposición en la Legislatura no concordaron modificaciones propuestas por diputadas opositoras al texto original.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ruta crítica de la denuncia, es decir, el recorrido institucional que deben atravesar las víctimas para acceder a asistencia y protección estatal. El texto enviado por el Ejecutivo haría más complejo ese recorrido en lugar de mejorarlo.

También se advirtió sobre la falta de recursos destinados a acompañar a las mujeres que denuncian y la ausencia de políticas que generen condiciones de confianza para aquellas que todavía no se animan a recurrir al Estado. En esa línea, se cuestionó que la iniciativa tampoco incorpore herramientas concretas de prevención ni mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

El fracaso del acuerdo legislativo se produce en un contexto de fuertes reclamos por la emergencia en violencia de género. Este jueves 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas y sociales se movilizaron en Santa Fe bajo la consigna "¡Paren de matarnos!".

La jornada estuvo atravesada por el reclamo de políticas públicas efectivas, mayor presupuesto y respuestas estatales frente a la violencia machista. En ese escenario, la falta de avances legislativos volvió a poner en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado provincial.

En ese marco, se alertó sobre la gravedad de la situación que atraviesa Santa Fe: hay 50 femicidios en el último año y la provincia tiene la tasa más alta del país.

De esta manera, la discusión por una nueva normativa quedó sin resolución en la Cámara de Diputados en el final del periodo ordinario.