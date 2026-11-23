El Gobierno nacional afronta una semana decisiva en el Congreso con el objetivo de acelerar sus principales proyectos antes del inicio del año electoral.

El oficialismo asegura contar con los votos necesarios para lograr este jueves en el Senado la media sanción de la reforma electoral que propone suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cara a los comicios presidenciales de 2027.

Tras obtener dictamen favorable para avanzar con la iniciativa, la negociación de los respaldos quedó bajo la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem y la senadora Patricia Bullrich. “Los acuerdos en el Senado parecen estar dados”, señaló un integrante de la mesa política consultado por la agencia.

La actividad parlamentaria comenzará antes de la sesión del jueves: el miércoles a las 15, Santilli presentará su primer informe de gestión ante la Cámara Alta.

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Previamente, a las 10 de ese mismo día, el bloque de La Libertad Avanza buscará emitir dictamen en el Senado sobre el proyecto de ludopatía infantil, una iniciativa que ya cuenta con media sanción desde noviembre de 2024.

En paralelo, la Cámara de Diputados se prepara para debatir el Presupuesto 2027 este jueves, luego de postergar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.

Tras una sesión fallida la semana pasada, el titular del cuerpo, Martín Menem, incorporó también al temario la reforma de la entidad monetaria, mientras que la Ley de Malvinas quedará relegada para el período de sesiones extraordinarias previsto para diciembre.

De cara a esta agenda, la mesa política del oficialismo volverá a reunirse este martes a las 13 en Casa Rosada.

De acuerdo con lo consignado en el reporte, el encuentro estará atravesado por las tensiones internas entre el Poder Ejecutivo y Bullrich por el protagonismo en las negociaciones del dictamen electoral, aunque desde el entorno presidencial optaron por evitar un conflicto abierto para sostener la hoja de ruta legislativa: “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, indicaron desde la mesa chica oficialista.