El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) difundió su informe del Índice de Servicios Públicos (ISP) correspondiente a agosto de 2026, que mide la evolución de la demanda de electricidad, gas, agua, transporte de pasajeros, transporte de carga y peajes en la provincia de Santa Fe. El documento, con fecha del 24 de noviembre, revela un crecimiento interanual del 2,9% en el nivel general, tras varios meses de variaciones negativas.

Si se analizan las series originales por tipo de servicio, la demanda de electricidad, gas y agua registró un aumento del 5,4% en la comparación interanual, consolidándose como el rubro de mayor crecimiento. Los peajes también mostraron un desempeño positivo, con un alza del 5,0%. En contraste, el transporte de pasajeros fue el sector más golpeado, con una contracción del 7,1%, mientras que el transporte de carga presentó un leve retroceso del 0,1%, manteniéndose prácticamente estable.

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En términos desestacionalizados —es decir, depurando los efectos estacionales propios de cada actividad—, el nivel general del índice aumentó un 4,3% respecto de julio de 2026. En este apartado, todos los servicios mostraron variaciones positivas: transporte de carga lideró el incremento con un 5,3%, seguido por electricidad, gas y agua con un 4,8%, peajes con un 4,1% y transporte de pasajeros con un 2,3%.

Sin embargo, la serie tendencia-ciclo, que suaviza las oscilaciones de corto plazo para observar la dirección de fondo de la economía, mostró una variación negativa del 0,1% respecto a julio. Este dato sugiere que, más allá del repunte mensual, la tendencia de mediano plazo del consumo de servicios públicos se mantiene prácticamente estancada.

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El informe también permite observar la evolución histórica de cada rubro. El nivel general, con base 2014=100, se ubicó en 96,1 en agosto de 2026, todavía por debajo del nivel de referencia previo a la pandemia.

El transporte de carga es el único servicio que supera ampliamente ese umbral, con un índice de 146,8, mientras que el transporte de pasajeros se mantiene muy deprimido, en 59,3, menos de la mitad del nivel de 2014. Electricidad, gas y agua se situó en 109,0 y peajes en 113,1.

El documento del Ipec forma parte de la publicación mensual del organismo y se estructura en cuadros y gráficos que desagregan la evolución del índice entre enero de 2025 y agosto de 2026, tanto en series originales como desestacionalizadas y de tendencia-ciclo, lo que permite un seguimiento pormenorizado del comportamiento de los servicios públicos en la provincia.