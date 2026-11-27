Salario mínimo en América Latina: cuánto se cobra en cada país y en qué puesto quedó Argentina
El incremento previsto para diciembre llevará la remuneración básica argentina a $406.400 mensuales. Las diferencias entre los países de la región y el poder de compra de los trabajadores frente a la canasta básica.
27/11/2026 | 15:54Redacción Cadena 3
FOTO: En qué puesto quedó el salario mínimo de Argentina respecto a otros países.
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de la Argentina alcanzará los $406.400 en diciembre, lo que ubicará al país entre los que tienen las remuneraciones básicas más bajas de América Latina, medidas en dólares.
Con el incremento del 1,91% previsto para el próximo mes, el haber mínimo equivaldrá a US$252,33. De acuerdo con los valores relevados, únicamente Venezuela y Nicaragua registrarán cifras inferiores.
En el extremo opuesto se encuentra Costa Rica, que encabeza la comparación regional con una remuneración mensual de US$841,17, seguido por Panamá y Uruguay.
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• Los salarios mínimos más altos de América Latina
-Costa Rica: US$841,17.
-Panamá: US$706.
-Uruguay: US$626,30.
-Honduras: US$555.
-Chile: US$531,11.
• Los salarios mínimos más bajos de América Latina
-Venezuela: US$0,14.
-Nicaragua: US$252.
-Argentina: US$252,33.
-Brasil: US$276,67.
-Bolivia: US$279,83.
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• Para qué alcanza el salario mínimo en la Argentina
La remuneración básica comenzó el año en $341.000, alcanzó los $398.800 en noviembre y llegará a los $406.400 en diciembre.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 en octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza. De esta manera, el salario mínimo de diciembre permitirá cubrir apenas el 24% de la canasta básica total de ese grupo familiar.
La remuneración también resultará insuficiente frente a los valores de la canasta de crianza que elabora el organismo estadístico. De acuerdo con el último informe, el costo mensual de mantener y cuidar a un menor de 12 años oscila entre $591.320 y $754.869, dependiendo de su edad.
Lectura rápida
¿Cuál será el salario mínimo en Argentina en diciembre? El salario mínimo alcanzará los $406.400.
¿Qué países tienen salarios mínimos más bajos que Argentina? Solo Venezuela y Nicaragua registran cifras inferiores.
¿Cuál es el salario mínimo más alto en América Latina? Costa Rica encabeza la lista con US$841,17.
¿Qué porcentaje del costo de vida cubre el salario mínimo en Argentina? El salario mínimo cubrirá apenas el 24% de la canasta básica total para una familia.
¿Cuánto cuesta mantener a un menor de 12 años en Argentina? El costo mensual oscila entre $591.320 y $754.869.