La Cámara de Diputados no pudo avanzar con el tratamiento de dos proyectos impulsados por el Gobierno nacional luego de que el bloque de Provincias Unidas decidiera no dar quórum.

La decisión respondió a una serie de desacuerdos con el oficialismo vinculados con la iniciativa sobre biocombustibles, la denominada ley de soberanía nacional y la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura.

En diálogo con Cadena 3, el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, explicó los motivos de la postura de su espacio y cuestionó el incumplimiento de compromisos que, según sostuvo, habían sido asumidos durante las negociaciones parlamentarias.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la modificación del régimen de biocombustibles, una iniciativa de especial interés para Córdoba y Santa Fe por su impacto en las economías regionales, la producción industrial y la generación de empleo.

"Nosotros, tanto Córdoba como Santa Fe, hemos hecho un esfuerzo enorme para lograr incorporar e integrar a todos los sectores de la cadena en el apoyo a la media sanción del Senado y lamentablemente el oficialismo, por presiones fundamentalmente que vienen del PRO, de Cristian Ritondo, hace que este debate esté empantanado", afirmó.

Paulón advirtió que, si el proyecto no obtiene dictamen en comisión antes del viernes, perderá la posibilidad de ser tratado durante el período legislativo y deberá esperar hasta marzo del año próximo.

"Estos son meses preciosos que se pierden para elevar el corte, para generar un incremento en la producción. Ustedes saben que de la mano de biocombustibles viene empleo de valor agregado, de altos salarios, de exportaciones, divisas para el país", sostuvo.

El segundo punto de conflicto es la iniciativa de soberanía nacional impulsada por el Poder Ejecutivo. Paulón explicó que su bloque había presentado diferencias respecto del texto oficial y cuestionó especialmente el denominado título 7, que incorpora penalidades en el Código Penal vinculadas con una supuesta injerencia extranjera en las campañas políticas.

Según el legislador, el proyecto establece mecanismos de control que podrían limitar la capacidad de las provincias para recibir inversiones extranjeras directas sin autorización del Gobierno nacional.

Para ejemplificar su preocupación, mencionó la posibilidad de que una provincia necesite autorización del presidente y del Consejo de Asuntos Estratégicos para aceptar inversiones destinadas a fortalecer una actividad productiva o desarrollar infraestructura.

"Nosotros estamos planteando tanto eso como todos los otros temas de censura, de la capacidad que va a tener ese Consejo para determinar, por ejemplo, si un partido político en campaña está haciendo una campaña coordinada de desinformación que puede estar financiada con fondos extranjeros y, sin necesidad de ir a la Justicia, el Gobierno determina y congela las cuentas de banco", cuestionó.

El diputado también diferenció estos mecanismos de los controles que existen sobre los créditos internacionales solicitados por las provincias a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o la CAF.

En esos casos, explicó, la intervención nacional responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de divisas para devolver los préstamos. En cambio, consideró que el proyecto oficialista extiende las restricciones incluso a inversiones directas.

"Entonces, es una cosa paranoica, loca, solamente digna de Santiago Caputo y Javier Milei", expresó al cuestionar el alcance de la iniciativa.

Además, criticó la metodología de tratamiento parlamentario y denunció que el oficialismo pretendía introducir modificaciones al texto durante la sesión, sin que los legisladores contaran previamente con una versión formal y definitiva.

"Lo que se firmó la semana pasada no es lo que se iba a tratar hoy en el recinto. Entonces, después nosotros debatimos en el aire, sin saber qué estamos debatiendo", señaló.

El tercer elemento que motivó el rechazo de Provincias Unidas fue la designación de sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Paulón recordó que su espacio cuenta con 18 diputados y constituye el tercer bloque más numeroso de la Cámara, por lo que reclama que se respete su derecho a ocupar ese lugar.

Sin embargo, denunció que el oficialismo pretende asignarle esa representación al PRO, que cuenta con 12 integrantes.

"El Gobierno se lo quiere dar al PRO. El PRO tiene 12 diputados, o sea, 12 es menos de 18. Hasta donde yo sé, la matemática sigue siendo una ciencia exacta", ironizó.

El legislador señaló que existía una conversación para avanzar con las postulaciones de Juan Brügge y Pablo Farías, pero que el acuerdo se habría frustrado durante la reunión de Labor Parlamentaria.

Según relató, el presidente de la Cámara, Martín Menem, planteó que Provincias Unidas debía retirar ambas candidaturas para destrabar la designación.

La discusión adquiere relevancia porque el Consejo de la Magistratura tiene entre sus funciones intervenir en los procesos de selección y remoción de jueces.

“Los acuerdos se deben cumplir”

Paulón explicó que la decisión de no dar quórum fue el resultado de la acumulación de estos tres conflictos y no de una diferencia aislada con el Gobierno.

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También señaló que el oficialismo no contaba con los diputados necesarios para abrir la sesión y que su bloque decidió hacer valer su posición frente a los compromisos que, según afirmó, no habían sido respetados.

"El Gobierno sepa que los acuerdos se deben cumplir y que no estamos dispuestos a cualquier cosa porque realmente nos van puestos de trabajo, inversiones y posibilidades de mejorar la calidad de vida de nuestra gente", concluyó.

De esta manera, la postura de Provincias Unidas suma un nuevo condicionamiento a la agenda parlamentaria del oficialismo, que deberá retomar las negociaciones para intentar avanzar con los proyectos pendientes en una semana atravesada también por el debate del Presupuesto nacional.

Entrevista de "Informados al Regreso"