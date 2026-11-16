Referentes del Peronismo Federal, del Frente Renovador e intendentes bonaerenses se reunirán este martes en San Fernando para conmemorar el Día de la Militancia peronista, en un acto que también servirá para mostrar un acercamiento político de cara a las elecciones de 2027 y la eventual disputa interna con el gobernador Axel Kicillof.

El encuentro se realizará a partir de las 18 en el Teatro Otamendi, ubicado en Sarmiento 1477, en el partido bonaerense de San Fernando, y tendrá como anfitrión al intendente local, Juan Andreotti, uno de los principales referentes territoriales del Frente Renovador.

Los organizadores esperan reunir a unos 600 dirigentes y representantes de distintos espacios peronistas, entre ellos referentes del sector federal, legisladores nacionales, jefes comunales y dirigentes vinculados al kirchnerismo.

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Entre las presencias más importantes previstas para la jornada, se encuentran Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, además de Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, referentes del Peronismo Federal que comenzó a organizarse a partir de un encuentro realizado en Parque Norte.

También fue convocado el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien manifestó públicamente sus aspiraciones presidenciales, mientras que, entre los invitados, figura el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti.

Por el sector de los intendentes bonaerenses de La Liga, está prevista la participación de Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; y Federico Achával, de Pilar, junto con otros jefes comunales.

En tanto, se espera que, desde el núcleo duro del kirchnerismo, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner envíen representantes al encuentro, aunque no se difundieron oficialmente los nombres de quienes asistirán en su nombre.

Una de las particularidades de la convocatoria es que no fueron invitados oficialmente los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que encabeza Kicillof y que impulsa su proyección presidencial, aunque los organizadores no descartan que algún integrante de ese sector pueda participar de la actividad.

La presencia de Massa depende de su regreso de Brasil

La principal expectativa estará puesta en la posible participación del exministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, cuya asistencia todavía no fue confirmada.

El líder del Frente Renovador tenía previsto viajar este lunes a San Pablo, Brasil, invitado por el Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Su participación en el acto de San Fernando dependerá de que pueda regresar a tiempo al país, por lo que los organizadores mantienen abierta la posibilidad de que se incorpore a la actividad y comparta el escenario con los dirigentes convocados.

Massa, que fue candidato presidencial de Unión por la Patria en 2023 y perdió el balotaje frente a Javier Milei, viene manteniendo conversaciones con distintos sectores del peronismo y dirigentes de otras fuerzas políticas con vistas a la reorganización de la oposición.

Un nuevo armado de cara a las presidenciales de 2027

La reunión permitirá mostrar públicamente el acercamiento entre el Frente Renovador, los dirigentes del Peronismo Federal, intendentes bonaerenses de La Liga y sectores vinculados al kirchnerismo, en medio de las negociaciones para definir la estrategia electoral del justicialismo.

La confluencia podría dar lugar a un frente interno que compita con el espacio encabezado por Kicillof, quien hasta el momento aparece como uno de los principales referentes del peronismo con proyección para disputar la Presidencia en 2027.

El gobernador bonaerense viene consolidando su propio armado político a través del Movimiento Derecho al Futuro, mientras que otros sectores del justicialismo mantienen conversaciones para construir una alternativa dentro del mismo espacio político.

En ese contexto, el encuentro de San Fernando podría convertirse en una primera demostración pública de la articulación entre el massismo y el peronismo federal, aunque todavía no se anunció formalmente una alianza electoral ni la presentación de una candidatura presidencial.

El acto se desarrollará en el marco del Día de la Militancia Peronista, que se celebra cada 17 de noviembre en conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de 17 años de exilio tras el golpe militar que lo derrocó en 1955.