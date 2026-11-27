Murió Jorge Born, el empresario secuestrado por Montoneros que impulsó el plan económico de Menem
Tenía 92 años y era uno de los herederos del histórico grupo Bunge y Born. En 1974 fue víctima de un secuestro por el que se pagaron US$ 60 millones de rescate. También tuvo un papel clave en el inicio del menemismo.
27/11/2026 | 14:25Redacción Cadena 3
FOTO: Murió a los 92 años Jorge Born, el empresario que sobrevivió al secuestro de Montoneros.
El empresario Jorge Born, uno de los herederos del histórico conglomerado Bunge y Born, murió este viernes a los 92 años. Su trayectoria estuvo marcada por el secuestro que sufrió a manos de Montoneros en 1974 y su participación en el diseño del primer programa económico del gobierno de Carlos Menem.
Nacido en Buenos Aires, pertenecía a una de las familias empresarias más poderosas de la Argentina. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y completó su formación en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.
Los antecedentes de Bunge y Born se remontan a 1876, cuando Ernesto Bunge llegó al país desde Amberes, Bélgica, y convocó a su cuñado Jorge Born para desarrollar negocios. La compañía comenzó sus operaciones en 1884, aprovechando el potencial agroexportador argentino.
En septiembre de 1974, Jorge Born y su hermano Juan fueron secuestrados por Montoneros. La organización armada obtuvo un rescate de 60 millones de dólares, una cifra récord para la época.
Durante su cautiverio, Jorge participó de las negociaciones con su propio padre para conseguir su liberación. Juan recuperó la libertad después de seis meses, mientras que Jorge permaneció secuestrado durante nueve meses. Tras aquel episodio, la familia se radicó en San Pablo, Brasil.
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Años después, el empresario estableció una relación con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros involucrados en el secuestro. Según explicó Born, ese acercamiento le permitió recuperar parte del dinero desembolsado por su familia.
El vínculo derivó en una sociedad comercial: junto con Galimberti y Jorge "Corcho" Rodríguez, fundó la empresa Hard Communication.
En 1989, Born acercó a Menem el denominado "Plan BB", con el que el mandatario inició su gestión económica al frente del Gobierno nacional.
El acuerdo permitió la llegada de dos ejecutivos de Bunge y Born al Ministerio de Economía: Miguel Ángel Roig, quien falleció pocos días después de asumir, y Néstor Rapanelli, su sucesor. Sin embargo, el programa no consiguió estabilizar la economía.
Tras el fracaso de la iniciativa, Born fue desplazado de la conducción del grupo empresarial. Su sucesor, Octavio Caraballo, encabezó una reestructuración que derivó en el apartamiento de la familia Born y la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge.
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Lectura rápida
¿Quién fue Jorge Born? Fue un empresario argentino y heredero del conglomerado Bunge y Born, fallecido a los 92 años.
¿Qué evento marcó su trayectoria? Su trayectoria estuvo marcada por el secuestro a manos de Montoneros en 1974.
¿Qué relación tuvo con Carlos Menem? Born presentó el "Plan BB", el primer programa económico de Menem.
¿Dónde nació Jorge Born? Nació en Buenos Aires, Argentina.
¿Qué pasó con Bunge y Born tras el fracaso del Plan BB? Born fue desplazado y la familia se apartó de la conducción del grupo, que continuó bajo el nombre Bunge.