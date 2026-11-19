La revocatoria popular de mandato contra la intendenta de Mendiolaza, Adela Mercedes Arning, quedó temporalmente suspendida por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba. La medida frena la tramitación ante la Junta Electoral Municipal hasta que el máximo tribunal provincial determine si admite o rechaza el recurso extraordinario presentado por la jefa comunal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Sala Electoral y de Competencia Originaria del TSJ le concedió efecto suspensivo a la presentación impulsada por Arning, quien cuenta con el patrocinio del Estudio Jurídico Gentile Saravia.

De esta manera, quedó en pausa el avance de las etapas necesarias para definir si se convoca a una consulta popular para revocar el mandato de la intendenta.

Cómo se originó el conflicto judicial

El proceso tuvo un antecedente el 19 de octubre de 2026, cuando el propio Tribunal Superior de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Arning y dispuso que el trámite de revocatoria continuara ante la Junta Electoral Municipal de Mendiolaza.

En cumplimiento de ese pronunciamiento, el 29 de octubre el organismo electoral local dictó la Resolución N° 07/2026, mediante la cual ordenó avanzar con las distintas etapas del mecanismo de revocatoria popular de mandato.

Frente a esa decisión, la intendenta presentó un Recurso Extraordinario Federal para intentar que el caso sea revisado por la Corte Suprema. Además, solicitó a la Justicia provincial que ordenara a la Junta Electoral abstenerse de ejecutar la resolución y de avanzar con cualquier acto relacionado mientras el planteo no estuviera resuelto.

Los argumentos del Tribunal Superior

Al analizar el pedido, el TSJ consideró que el trámite del Recurso Extraordinario Federal todavía se encuentra en desarrollo. En ese marco, ya se había dispuesto el traslado legal por diez días a la parte contraria y al Fiscal General de la Provincia.

La resolución sostuvo que resulta necesario preservar la eficacia de una eventual decisión judicial y resguardar la jurisdicción del tribunal mientras se analiza la presentación.

Por esos motivos, la Sala Electoral entendió que correspondía otorgarle efecto suspensivo al recurso y detener la tramitación de la revocatoria hasta que los vocales se pronuncien sobre su admisibilidad formal.

Qué puede pasar ahora

La suspensión es temporal y no implica una resolución definitiva sobre el pedido de revocatoria ni sobre el planteo de Arning ante la Corte Suprema.

El próximo paso será que el Tribunal Superior de Justicia determine si el recurso extraordinario reúne las condiciones formales para ser concedido y elevado al máximo tribunal nacional. Hasta entonces, la Junta Electoral Municipal no podrá continuar con el procedimiento de consulta popular.