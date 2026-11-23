FOTO: El riesgo país baja 5,1%, pero todavía acumula una suba del 29% en noviembre.

Los bonos soberanos y las acciones argentinas registraron subas este lunes en Wall Street, en una jornada marcada por un clima favorable en los mercados internacionales. En ese contexto, el riesgo país retrocedió 55 unidades y se ubicó en 1.015 puntos básicos.

La caída del indicador elaborado por JP Morgan representó una baja del 5,1% respecto del cierre del viernes, cuando había alcanzado los 1.070 puntos básicos.

Los títulos de deuda pública mostraron una recuperación en Nueva York, en línea con el desempeño positivo de los mercados emergentes. El fondo cotizado (ETF) de bonos de países emergentes avanzó un 0,8% durante la jornada.

Pese a la mejora de este lunes, el riesgo país acumula un incremento del 29% en noviembre, mes en el que llegó a registrar su nivel más elevado desde las elecciones de 2025.

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En lo que va de 2026, el indicador subió 444 puntos básicos, equivalente a un aumento del 77,8%, desde los 571 puntos con los que había finalizado el año pasado.

Por su parte, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también operaron en terreno positivo, con ganancias de hasta el 5,4%, encabezadas por Grupo Financiero Galicia y BBVA.

Entre las principales subas también se destacaron Globant, con un avance del 5,3%; Central Puerto, con el 5,2%; y Mercado Libre, con una mejora del 5%.

En Argentina, los mercados financieros permanecieron cerrados este lunes por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. Por ese motivo, la actividad bursátil y cambiaria se reanudará este martes, cuando volverán a registrarse operaciones en el índice S&P Merval y en las distintas cotizaciones del dólar.

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