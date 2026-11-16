Una discusión de tránsito terminó con un motociclista atropellado y un automovilista que escapó sin asistirlo en la zona de Casilda y Mar del Plata, en Rosario. El episodio ocurrió el viernes por la mañana y quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

La víctima, identificada como Mauricio, sufrió una fractura de codo como consecuencia del impacto y permanece a la espera de una intervención quirúrgica en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

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?? TRAS UNA DISCUSIÓN DE TRÁNSITO, ATROPELLÓ A UN MOTOCICLISTA Y HUYÓ EN ROSARIO Un automovilista embistió a un motociclista y escapó sin asistirlo luego de una discusión de tránsito en la zona de Casilda y Mar del Plata, en Rosario. https://t.co/FAfnMz3h4n — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 16, 2026

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Según el relato de una vecina que presenció parte de la secuencia y dialogó con Cadena 3 Rosario, ambos conductores venían discutiendo desde algunas cuadras antes del lugar del choque. La mujer contó que escuchó los insultos mientras se encontraba dentro de su vivienda y que, poco después, sintió el impacto.

Al salir, encontró al motociclista tendido sobre el asfalto y con fuertes dolores. De acuerdo con su testimonio, la discusión habría comenzado cuando el automovilista realizó una maniobra que provocó un conflicto con el motociclista. Al llegar a la esquina, uno de ellos le habría recriminado al otro que no había respetado la señal de pare.

La situación escaló hasta que el conductor del automóvil embistió al motociclista y se dio a la fuga, sin detenerse para asistirlo.

La vecina también señaló que varias personas que circulaban por la zona, entre ellas conductores que regresaban de llevar a sus hijos a la escuela, comenzaron a perseguir al automovilista. Finalmente, lograron alcanzarlo a unas diez cuadras del lugar del hecho.

A raíz del impacto, Mauricio sufrió una lesión de consideración en uno de sus brazos, que luego fue identificada como una fractura de codo. Mientras aguarda la cirugía en el Heca, se intenta reconstruir la secuencia que derivó en el violento episodio.

La investigación deberá determinar las circunstancias de la discusión, la mecánica del choque y las responsabilidades del conductor que abandonó el lugar tras embestir al motociclista.

Informe de Agostina Meneghetti.