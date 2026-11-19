FOTO: Sigue subiendo el riesgo país en otra jornada negativa para los mercados.

Las acciones y los bonos argentinos operaban este jueves con resultados negativos, en línea con las principales bolsas internacionales. En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan subía 26 unidades y alcanzaba los 886 puntos básicos.

Pasadas las 13, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Buenos Aires registraba una caída del 0,3%, hasta los 82.263 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, retrocedían un 0,6% en promedio.

En Wall Street, donde el índice Dow Jones perdía un 1%, también predominaban las bajas entre las compañías argentinas. Las acciones de YPF cedían un 0,4%, hasta los 34,97 dólares, mientras que Grupo Galicia retrocedía un 2,2% y Mercado Libre perdía un 2,6%.

Por su parte, Vista Energy bajaba un 0,5%, mientras que Pampa Energía registraba una leve suba del 0,1%.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista aumentaba cinco pesos, equivalentes al 0,3%, y alcanzaba un récord nominal de $1.563. La cotización se encontraba influenciada por una mayor demanda de cobertura en divisas ante las elecciones presidenciales de 2027 y las tensiones geopolíticas internacionales.

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A estos factores se suman los compromisos de deuda que enfrenta el Gobierno de Javier Milei, estimados en más de 25.000 millones de dólares hasta finales del próximo año.

Sin embargo, el Presidente aseguró recientemente que los vencimientos están garantizados. "El roleo está asegurado, los pagos de deuda hasta 2027 están asegurados", sostuvo durante una entrevista, en la que también descartó una devaluación.

Milei ratificó además su intención de mantener el superávit fiscal y fortalecer la balanza comercial para favorecer la acumulación de reservas del Banco Central y contener la inflación.

En el plano político, los inversores también siguen las negociaciones legislativas vinculadas con la suspensión de las elecciones primarias de 2027. Según informó Cohen, el oficialismo consiguió dictamen en el Senado después de retirar del proyecto las listas colectoras, uno de los principales reclamos de los bloques dialoguistas. La intención es llevar la iniciativa al recinto el próximo jueves.

La jornada financiera también estaba marcada por el esperado debut bursátil de Anthropic, la compañía tecnológica especializada en inteligencia artificial, cuya operación alcanzó los 107.300 millones de dólares, incluyendo la oferta pública de acciones y una colocación privada.

En paralelo, los mercados seguían las repercusiones del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, quienes difundieron una declaración conjunta en la que afirmaron que una guerra nuclear nunca debería librarse.

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Desde Quantum Finanzas señalaron que la reunión generaba expectativas sobre una eventual resolución de algunos conflictos internacionales. Además, destacaron que la fuerte demanda de acciones de Anthropic había reavivado el entusiasmo por las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

En el mercado energético, el petróleo Brent avanzaba un 0,2%, hasta los 92,19 dólares por barril, ante las preocupaciones por el suministro desde Oriente Medio, especialmente después de los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

John Evans, analista de PVM Associates, advirtió que persiste la incertidumbre sobre la evolución del precio del crudo y consideró poco probable que el encuentro entre Trump, Xi y Putin permita resolver simultáneamente los conflictos en Ucrania e Irán.

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