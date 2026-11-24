El riesgo país sube a 1.054 puntos: la caída global golpea a los bonos argentinos
El indicador soberano avanza 19 unidades con relación al cierre del lunes.
24/11/2026 | 10:24Redacción Cadena 3
FOTO: El riesgo país abre al alza.
El riesgo país de Argentina sube 1.054 puntos en la apertura de la rueda de este martes, ante un escenario global de nuevo en negativo luego de la fuerte suba de la jornada anterior.
El indicador soberano avanza 19 unidades con relación al cierre del lunes. Ayer se produjo una euforia global con avances muy fuertes de acciones que impactó en el valor de los bonos argentinos y produjo una baja del riesgo país.
Pero una aparente toma de ganancias hace que este martes los mismos indicadores que generaron el avance hoy se deterioren y arrastran la caída.
El mercado argentino reabre este martes luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.
Lectura rápida
1. ¿Qué sucedió con el riesgo país de Argentina?
Subió 1.054 puntos en la apertura de la rueda de este martes.
2. ¿Cuánto avanzó el indicador soberano en relación al cierre del lunes?
Avanzó 19 unidades con relación al cierre del lunes.
3. ¿Qué ocurrió en el mercado global el día anterior?
Se produjo una euforia global con avances muy fuertes de acciones.
4. ¿Qué provocó la baja del riesgo país el día anterior?
Los avances de acciones impactaron en el valor de los bonos argentinos.
5. ¿Por qué reabre el mercado argentino este martes?
Reabre luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.