El riesgo país cayó por debajo de los 1.000 puntos y las acciones argentinas suben hasta 6,4%
El indicador de JP Morgan retrocedió a 984 unidades tras el avance legislativo de la reforma del Banco Central y del Presupuesto 2027. El dólar oficial se mantiene en $1.625 para la venta en el Banco Nación.
27/11/2026 | 15:41Redacción Cadena 3
FOTO: archivo/AP.
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El riesgo país argentino retrocedió este viernes más de 80 puntos y se ubicó por debajo de las 1.000 unidades por primera vez en una semana, en una jornada marcada por la recuperación de los bonos soberanos y las acciones argentinas en Wall Street.
El indicador elaborado por JP Morgan descendió hasta los 984 puntos, frente a los 1.067 del cierre del miércoles. Durante esa jornada había alcanzado las 1.138 unidades, su nivel más elevado en 15 meses.
La recuperación se produce tras el feriado en Estados Unidos, el avance legislativo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.
El escenario internacional también mostró condiciones más favorables, con una recuperación del real brasileño frente al dólar. No obstante, el riesgo país todavía acumula una suba del 25% en lo que va de noviembre.
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1.625 para la venta en el Banco Nación, luego de haber retrocedido cinco pesos el jueves y haber interrumpido siete jornadas consecutivas de aumentos.
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Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que existan dudas en el mercado sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda y atribuyó la incertidumbre financiera al escenario electoral.
"Cuando mirás los números, no creo que el mercado dude de ningún pago como el de enero o el de julio. Lo veo en la tasa de interés que la Argentina paga en los bonos que vencen durante la gestión de Milei", sostuvo.
En enero, el Gobierno deberá afrontar compromisos por US$4.370 millones. Caputo también reveló que la administración nacional ya solicitó a China US$5.000 millones correspondientes al swap de monedas que están aprobados.
Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraban ganancias generalizadas, encabezadas por Grupo Financiero Galicia (6,4%), Banco Supervielle (5,8%), YPF (4,3%) y Banco Macro (3,6%).
En la Bolsa porteña, en tanto, el índice MSCI Merval retrocedía un 0,4% medido en pesos, mientras que avanzaba un 3,6% en dólares.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el riesgo país de Argentina?
Registró una caída significativa, ubicándose por debajo de los 1.000 puntos básicos.
¿Quiénes son los actores principales en este contexto?
Los inversores que evalúan la deuda soberana local en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
¿Cuándo se produjo esta caída?
El viernes 27 de noviembre, antes del inicio de la operatoria en los mercados locales.
¿Dónde se están realizando las operaciones relevantes?
En la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq, así como en el mercado local de Buenos Aires.
¿Por qué es importante el calendario de Wall Street?
Afecta la actividad de los mercados internacionales debido al feriado por el Día de Acción de Gracias y el Black Friday.