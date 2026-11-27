El riesgo país de Argentina registraba una marcada caída este viernes 27 de noviembre antes del inicio de la operatoria en los mercados locales, ubicándose por debajo de los 1.000 puntos básicos. El indicador mostraba un retroceso cercano al 10,4 % frente al cierre previo de 1.067 unidades, con registros de referencia en torno a los 956–957 puntos antes de la apertura en Buenos Aires.

El indicador mide la sobretasa que exigen los inversores para asumir el riesgo de la deuda soberana local en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que una baja refleja una compresión de esa prima de riesgo en el mercado secundario.

Una jornada condicionada por el calendario de Wall Street

La evolución del índice se desarrolla en una rueda atípica para los mercados internacionales. Tras el feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Estados Unidos, Wall Street retoma la actividad con horario reducido por el Black Friday.

La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq operan entre las 11:30 y las 15:00 (hora de Argentina).

El mercado local mantiene su horario habitual hasta las 18:00, aunque la referencia directa de precios en Estados Unidos para los ADR y los CEDEAR concluye a las 15:00.

La sesión suele presentar menor volumen y liquidez que una jornada estándar, luego de un jueves sin operaciones en el principal mercado de referencia.

Variables que siguen los inversores

Durante la rueda, los operadores mantienen la atención puesta en el comportamiento de los activos tecnológicos y de inteligencia artificial, las señales vinculadas a la Reserva Federal de Estados Unidos y los primeros indicadores de consumo en el marco del Black Friday, factores que pueden influir sobre el clima financiero global en un contexto de menor profundidad de mercado.