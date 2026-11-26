El oficialismo consiguió este jueves quórum en el Senado y comenzó a debatir el proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.

La iniciativa constituye una de las prioridades del Gobierno de Javier Milei y cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados, tras un acuerdo para avanzar con una versión acotada de la propuesta original.

El senador fueguino de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, fue el encargado de abrir el debate y explicar los principales cambios incluidos en el proyecto.

Entre las modificaciones se destacan la incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos y la implementación de Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

La iniciativa también incorpora un casillero en la Boleta Única de Papel, suspende las elecciones de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur) y restituye la mitad de los espacios de publicidad electoral contemplados en la legislación vigente.

La Libertad Avanza, cuyo bloque preside Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores propios y necesita reunir 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar la reforma electoral.

Según fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, los diez integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) acompañarían la iniciativa: Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Silvina Schneider, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

El PRO aportaría los votos de Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. También se sumarían Edith Terenzi, Carlos "Camau" Espínola, Alejandra Vigo y Julieta Corroza.

Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano también se mostraron favorables a la propuesta. De confirmarse esos respaldos, el oficialismo podría alcanzar los 40 votos afirmativos.

Por su parte, Flavia Royon y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aún no definieron públicamente su posición.

El bloque Convicción Federal mantiene diferencias internas: Guillermo Andrada podría acompañar el proyecto, Sandra Mendoza anticipó su rechazo y Carolina Moisés mantiene en reserva su decisión.

En contra de la reforma se pronunciaron los 22 integrantes del bloque Justicialista, presidido por José Mayans, los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, Fernando Salino y Beatriz Ávila.

Otro de los temas centrales de la sesión será el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024.

La propuesta establece la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas virtuales en medios de comunicación, redes sociales, espectáculos, cartelería e indumentaria deportiva. Además, contempla restricciones para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas.

La única excepción publicitaria estará limitada al interior de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto también restringe la posibilidad de operar plataformas de apuestas a personas que mantengan deudas con el Estado nacional, tengan condenas firmes vinculadas al juego clandestino, sean familiares de las autoridades de aplicación o integren registros de deudores alimentarios.

Asimismo, establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización.

En paralelo, el oficialismo buscará aprobar una iniciativa complementaria que otorgaría al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) facultades para intervenir y clausurar plataformas de apuestas ilegales.

El temario incluye ascensos en el ámbito de la Cancillería, designaciones de jueces, fiscales y defensores, la reducción del IVA a la fécula de mandioca, la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.