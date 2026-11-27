El Gobierno nacional dispuso un cambio en la conducción de los medios públicos y designó a Fernando Subirats como nuevo interventor de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (CAISAU), en reemplazo de Carlos Curci, quien dejará sus funciones el próximo 1 de diciembre.

La salida de Curci fue presentada oficialmente como una decisión consensuada con el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández, en el marco del proceso de reorganización que la administración de Javier Milei lleva adelante sobre las empresas estatales de comunicación.

Sin embargo, según fuentes consultadas por Noticias Argentinas, Curci, quien venía de la gestión de Manuel Adorni, estaba desgastado y no estaba llevando adelante la política pedida por Casa Rosada.

Subirats se desempeña actualmente como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, cargo que ocupa desde agosto de este año. Con su designación, pasará a conducir las estructuras que administran la Televisión Pública, Radio Nacional y las señales educativas y culturales Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

Periodista de profesión, cuenta con más de tres décadas de trayectoria en medios de comunicación. A lo largo de su carrera trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y posteriormente ocupó cargos de gestión en el grupo Alpha Media.

La modificación forma parte de la reestructuración impulsada por el Ejecutivo sobre el sistema de medios públicos. Curci había asumido la intervención en agosto de 2025 y se convirtió en el tercer funcionario en ocupar ese cargo desde que el Gobierno dispuso intervenir las empresas estatales de comunicación en febrero de 2024.

Durante su gestión, uno de los principales objetivos oficiales estuvo vinculado a la reducción de costos operativos y a la reorganización administrativa de las empresas dependientes del Estado nacional.

En ese marco, durante 2026 se implementaron programas de retiros voluntarios en RTA, CAISAU y en las estructuras remanentes de la exagencia Télam. Según datos oficiales difundidos durante el proceso, las desvinculaciones alcanzaron a trabajadores de distintas áreas y se complementaron con jubilaciones y contratos que no fueron renovados.

La gestión saliente también enfrentó tensiones con organizaciones gremiales, especialmente por las modificaciones en los esquemas de producción y transmisión de contenidos, entre ellas la decisión de ampliar la participación de productoras privadas en eventos de gran audiencia.

Con la llegada de Subirats, el Gobierno busca dar continuidad al proceso de reorganización de los medios estatales. La Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos quedará vacante y sus funciones administrativas pasarán a depender directamente de la Secretaría de Comunicación y Medios que conduce Fabián Fernández.

El cambio de autoridades se produce en momentos en que el Ejecutivo profundiza el rediseño de distintas empresas públicas, con el objetivo declarado de reducir estructuras, optimizar recursos y redefinir los modelos de gestión de los organismos estatales.