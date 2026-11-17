El Gobierno no logró firmas para avanzar con la reforma electoral: el debate sigue este miércoles
La Libertad Avanza pidió un cuarto intermedio en el Senado ante la falta de apoyos para dictaminar el proyecto que busca suspender las PASO en 2027.
17/11/2026 | 16:15Redacción Cadena 3
FOTO: Patricia Bullrich en el Senado. (Foto: NA/archivo)
El Gobierno sufrió este martes un primer obstáculo en su intento de avanzar con la reforma política: no consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y pidió un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía.
La iniciativa impulsada por la Casa Rosada tiene como objetivo central suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027. El oficialismo buscaba acelerar su tratamiento para llevar el proyecto al recinto, pero las negociaciones con los bloques dialoguistas todavía no alcanzaron el consenso necesario.
El presidente de la comisión, el senador libertario Agustín Coto, confirmó que no habría dictamen durante la jornada. La pausa permitirá revisar las modificaciones propuestas y continuar las conversaciones para intentar reunir los respaldos.
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La Libertad Avanza necesita diez firmas para avanzar con un despacho de mayoría. Según las negociaciones parlamentarias, hasta el momento tendría ocho apoyos asegurados, por lo que todavía debe sumar voluntades.
Las listas colectoras, el punto que demora el acuerdo
Uno de los principales obstáculos de la negociación es la incorporación de las denominadas listas colectoras o listas de acople, un mecanismo que permitiría que distintas listas legislativas acompañen a un mismo candidato presidencial y sumen votos para esa fórmula.
La posibilidad fue incorporada durante el fin de semana como respuesta a un reclamo de gobernadores aliados, especialmente del radicalismo. Sin embargo, la propuesta todavía genera diferencias entre los integrantes de los bloques dialoguistas.
A las discusiones por el contenido del proyecto se sumaron cuestionamientos de senadores que aseguraron no haber recibido con suficiente anticipación el texto que se busca debatir.
El oficialismo necesita acercar posiciones sobre esos cambios para evitar que la iniciativa llegue dividida a la instancia de votación.
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Alejandra Vigo, entre los apoyos que busca el Gobierno
La composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales es de 19 integrantes: seis libertarios, seis representantes del kirchnerismo, seis senadores dialoguistas y Carolina Moisés, de Convicción Federal.
En ese escenario, el Gobierno necesita sumar voluntades por fuera de su bloque. Entre los legisladores que resultan clave para la negociación aparecen los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Eduardo Vischi, de Corrientes; la cordobesa Alejandra Vigo, del justicialismo; y Beatriz Ávila, de Tucumán.
También generan expectativa las posiciones de Flavio Fama, de Catamarca, y Carolina Moisés, de Jujuy. Sus decisiones están atravesadas por las conversaciones políticas entre la Casa Rosada y los gobernadores de sus provincias.
En el caso de Vigo, desde su entorno recuerdan que históricamente se mostró a favor de suspender las primarias, aunque todavía no había confirmado su acompañamiento al dictamen.
La reunión de este martes contó con la participación de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, además de senadores aliados como Carlos “Camau” Espínola, Suárez, Vischi y Vigo. También participaron Moisés y Jorge Capitanich.
El Gobierno busca acelerar la reforma para 2027
La suspensión de las PASO es uno de los objetivos políticos que el oficialismo busca concretar antes de las próximas elecciones presidenciales. La intención es modificar las reglas electorales para 2027 y avanzar con una reforma que también contempla cambios en la conformación de las listas.
El debate continuará este miércoles desde el mediodía en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, el oficialismo intentará cerrar las negociaciones pendientes y conseguir las firmas que le permitan emitir dictamen.
Lectura rápida
¿Qué obstáculo enfrentó el Gobierno este martes?
No consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
¿Cuál es el objetivo de la reforma política?
Suspender las PASO para las elecciones presidenciales de 2027.
¿Quién preside la comisión donde se discute la reforma?
El presidente de la comisión es el senador libertario Agustín Coto.
¿Qué mecanismo genera diferencias en la negociación?
La incorporación de las listas colectoras, que permitirían que distintas listas legislativas acompañen a un mismo candidato presidencial.
¿Qué se espera en la próxima reunión del miércoles?
El oficialismo intentará cerrar negociaciones y conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales.