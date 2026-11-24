Mientras el riesgo país se aproxima a los 1.100 puntos básicos, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó hace instantes en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada el rumbo económico del Gobierno nacional y descartó de plano cualquier modificación sustancial en el programa oficial.

El funcionario atribuyó la volatilidad de los mercados a un "shock externo" derivado de la guerra en Medio Oriente, pero aseguró que la administración cuenta con solidez fiscal para atravesar la turbulencia sin dar marcha atrás con sus políticas.

"No vamos a cambiar el plan, este gobierno va por otro camino, el presidente tiene una fortaleza y una comprensión de los problemas económicos y sociales que nos hace llevar aún más estas medidas económicas por el mismo carril", enfatizó el portavoz. Si bien aclaró que no habrá un giro en la política económica, anticipó que el Ejecutivo evalúa "medidas adicionales" orientadas a profundizar la eficiencia del gasto, reducir la burocracia y mejorar la logística.

Las declaraciones se produjeron mientras los activos argentinos registran fuertes presiones en los mercados. El indicador que elabora JP Morgan escaló 6,86% respecto del cierre previo (1.035 unidades) y alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2025, en paralelo a una suba del dólar oficial que tocó los $1.615 en el Banco Nación.

Frente a este escenario, Ravier buscó relativizar el repunte del riesgo soberano al recordar el punto de partida de la gestión y el recorrido previo del indicador. En ese marco, señaló que en diciembre de 2023 el Gobierno recibió el índice por encima de los 2.500 puntos y que el ordenamiento fiscal, monetario y cambiario había permitido perforar el piso de los 500 puntos hasta hace poco tiempo, lo que a su juicio demuestra la "fortaleza macroeconómica" alcanzada.

Según el análisis oficial, el deterioro reciente responde al impacto global del conflicto bélico en Medio Oriente, que duplicó el precio internacional del petróleo, aceleró la inflación en diversas economías y llevó a los bancos centrales a subir las tasas de interés. Ravier sostuvo que este fenómeno golpea a toda la región, mencionando la devaluación en Brasil y los recortes en las proyecciones de crecimiento de Uruguay y Chile en niveles similares a los de la Argentina.

No obstante, reconoció que la vulnerabilidad histórica del país amplifica los efectos de la crisis internacional sobre los bonos y la moneda local. "Eso puede impactar en la Argentina que tiene su prontuario, un ''beta alto'' como dice el Presidente, un riesgo mayor que otras economías, nos impacta más", explicó ante la prensa acreditada.

Para defender el esquema vigente, el funcionario contrastó la situación actual con la herencia recibida hace casi tres años y advirtió sobre las consecuencias que habría tenido este contexto global sin el ajuste fiscal previo. "Yo les propongo tratar de imaginar lo que sería hoy la Argentina si ante un momento como este de shock externo tuviéramos todavía déficit fiscal, déficit energético, barril criollo y demás", planteó.

Asimismo, reivindicó el programa de desregulación y reformas estructurales como la herramienta central para bajar los costos de las empresas locales y ganar competitividad. "Estamos orgullosos del plan de estabilización, de las reformas estructurales, de las 18.000 regulaciones y de tantas otras medidas no solo económicas sino también de seguridad nacional", afirmó.

De cara a la continuidad de la gestión, el portavoz insistió en que la prioridad sigue puesta en consolidar una "moneda sana" y sostener el superávit frente a la desaceleración económica. "No consideramos que una medida tomada hay que volverla atrás", concluyó.