El Gobierno consiguió este miércoles el dictamen para avanzar con la reforma electoral que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Después de intensas negociaciones con los bloques dialoguistas, el oficialismo aceptó eliminar el sistema de colectoras del proyecto y logró reunir los respaldos necesarios en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

La iniciativa será debatida en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre. Para convertirla en ley, La Libertad Avanza necesitará reunir 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto para la aprobación en general como para cada uno de los artículos.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado durante la mañana que el Gobierno retiraría el mecanismo de adhesiones para destrabar las conversaciones con los distintos espacios políticos.

Al finalizar el encuentro, la senadora confirmó el cambio y defendió el nuevo texto: "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista".

Las colectoras, el punto que trabó el acuerdo

La incorporación de las colectoras había sido uno de los principales obstáculos para conseguir consenso. El mecanismo formaba parte de las negociaciones entre la Casa Rosada y gobernadores aliados, pero generó resistencias en otros sectores, entre ellos el PRO, que había manifestado su respaldo a la suspensión de las PASO, aunque rechazaba ese punto de la reforma.

La propuesta permitía que distintas listas de legisladores nacionales pudieran competir bajo un mismo candidato presidencial, incluso cuando no existiera un acuerdo político entre los espacios en determinados distritos.

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en abril contemplaba un sistema de adhesiones para que agrupaciones distritales sin candidatos nacionales pudieran vincularse con otras fuerzas y aparecer en una misma franja de la Boleta Única de Papel. También habilitaba una modalidad similar para partidos nacionales que no compitieran en determinadas categorías locales.

Finalmente, el oficialismo decidió retirar ese mecanismo para acercar posiciones con los bloques dialoguistas y garantizar las firmas del dictamen.

Qué otros cambios contempla la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO, Bullrich confirmó que el proyecto mantiene el apartado de Ficha Limpia. Según explicó, la restricción alcanzará a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias judiciales.

"Es muy importante que de una vez por todas salga", sostuvo la jefa del bloque de La Libertad Avanza.

Otro de los cambios acordados contempla una reducción del 50% de la publicidad electoral en radio y televisión. La intención, según explicó Bullrich, es generar mayores condiciones de equilibrio en la difusión de las distintas fuerzas políticas y evitar que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad durante las campañas.

Las críticas de la oposición durante el debate

La discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales estuvo marcada por cuestionamientos de representantes del peronismo y otros sectores sobre el contenido y el tratamiento del proyecto.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, advirtió que la iniciativa puede afectar a numerosos partidos políticos y reclamó que se escuchara a las fuerzas que habían solicitado participar antes de avanzar con el dictamen.

También cuestionó el artículo 18, al que calificó como una "aberración jurídica", por contemplar una modificación aplicable a una sola elección. Además, pidió explicaciones sobre el sistema de votación para que la ciudadanía pueda comprender cómo se implementarían los cambios.

Por su parte, el senador Fernando Salino cuestionó las modificaciones sucesivas al texto y reclamó que el proyecto firmado en comisión sea el mismo que llegue al recinto. "No sabemos de qué estamos hablando", expresó.

El presidente de la comisión, Agustín Coto, había reconocido los pedidos de participación de distintas fuerzas políticas y coincidido en la necesidad de evitar cambios sustanciales durante el debate, al considerar que hacerlo constituye una "pésima técnica legislativa".

El desafío de conseguir los 37 votos

Con el dictamen conseguido, el Gobierno superó una instancia clave de su estrategia parlamentaria. Ahora deberá trasladar las negociaciones al recinto para conseguir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma electoral.

La suspensión de las primarias para 2027 es el principal objetivo del oficialismo, que busca modificar el calendario electoral antes de las próximas elecciones presidenciales.

Informe de Ariel Rodríguez.