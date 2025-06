El fiscal Rívolo advierte sobre la violencia social y defiende la condena a Kirchner

El fiscal federal Carlos Rívolo hizo un llamado de atención respecto a un aumento preocupante de la violencia en la sociedad. Además, afirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner no está proscripta, tras la condena de la Corte Suprema que la inhabilitó para ejercer cargos públicos de manera vitalicia. Rívolo explicó en una entrevista con Radio Rivadavia que el Código Penal ha existido por más de un siglo y que, desde su creación en 1921, las sanciones para los funcionarios públicos que cometen delitos son más severas que para el ciudadano común. Asimismo, destacó que, al ser declarado culpable de un delito, la justicia actúa con mayor rigor, no solo hacia el funcionario, sino hacia la población en general.

El fiscal continuó su exposición sobre el tema, afirmando que cuando un funcionario público es encontrado culpable de un delito, la consecuencia es su inhabilitación plena y definitiva. Esto no es algo nuevo, sino que se ha mantenido desde la legislación original. Rívolo subrayó que los legisladores en su momento dejaron claro que no habría indulgencias para aquellos que incumplen sus deberes. “El funcionario ha defraudado el trabajo que se le confió y se le dirá: 'no más, hasta aquí'”, aclaró.

En relación al contexto social, Rívolo subrayó una alarmante escalada de violencia, en particular la violencia política, que ha cobrado notoriedad en las investigaciones, como el atentado ocurrido el 1° de septiembre contra Cristina Kirchner. Según su diagnóstico, la sociedad atraviesa un período de agitación y las redes sociales juegan un rol crucial al propagar información, tanto veraz como falsa, alimentando el clima de violencia existente. Apuntó a la dificultad que enfrenta la ciudadanía para desentrañar la realidad, lo que provoca una movilización social que puede desembocar en actos de violencia.

Rívolo también realizó observaciones sobre cómo la difusión de rumores sobre la posible proscripción de Kirchner, aunque desestimada en el ámbito electoral, ha contribuido a la inquietud y la movilización social que propician la violencia. Indicó que esta situación involucra al periodismo, la justicia y la política, creando un ciclo que perpetúa el caos. Recalcó que si bien la justicia puede responder, es la sociedad la que debe actuar ante estas dinámicas destructivas. “No puede ser que cualquier cuestión desencadene una espiral de violencia que no cesa”, enfatizó.

El fiscal hizo un pedido a la sociedad: apelar a la moderación ante el creciente estado de conflictividad, tomando en cuenta que hay manifestaciones diarias marcadas por la violencia y la violencia política. Además, identificó como un acto de contravención las agresiones visuales en propiedades privadas pertenecientes a quienes defienden a la líder del Partido Justicialista, y recordó un incidente violento ocurrido durante la asunción del presidente Javier Milei, donde un ciudadano lanzó una botella, hiriendo a uno de sus custodios.

Rívolo concluyó advirtiendo que hemos llegado a un punto crítico en el que la violencia verbal y física se han intensificado. La frontera entre la protesta y la agresión se ha vuelto muy difusa, lo que podría llevar a situaciones de riesgo tanto para funcionarios como para la población general. “El límite es muy estrecho”, sentenció.