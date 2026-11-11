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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 11 de noviembre

El dólar oficial se encuentra en 1.570 pesos para la venta. También se registraron movimientos en el dólar blue y otros tipos de cambio, impactando en la economía cotidiana.

11/11/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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Este miércoles 11 de noviembre, la situación del dólar en Argentina refleja un panorama complejo y fluctuante. El dólar oficial se presenta con una cotización de 1.520 pesos para la compra y 1.570 pesos para la venta, según datos actualizados a las 18:55 del 5 de noviembre. Esta cotización, aunque parece estable, se ve influenciada por las políticas económicas y la demanda del mercado.

En contraste, el dólar blue se cotiza a 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta, con información actualizada el 10 de noviembre a las 20:59. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue es significativa y refleja la presión que enfrenta el tipo de cambio paralelo. Los afectados por esta diferencia son tanto los ahorristas como los comerciantes, que deben adaptarse a un mercado cambiante.

Otro tipo de cambio relevante es el dólar mayorista, que se encuentra en 1.536,5 pesos para la compra y 1.545,5 pesos para la venta, con actualizaciones a la misma fecha del oficial. Este tipo se utiliza en transacciones entre bancos y empresas, y suele ser un indicador de la salud del mercado financiero.

Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra a 1.658,4 pesos para la compra y 1.664,9 pesos para la venta. Este tipo de cambio permite a los inversores mover dinero al exterior y suele aumentar en épocas de incertidumbre económica.

En el ámbito digital, el dólar cripto cotiza a 1.620,72 pesos para la compra y 1.623 para la venta, también a día 10 de noviembre. Este tipo de cambio ha crecido en popularidad debido al aumento del uso de criptomonedas en los últimos años.

El dólar tarjeta, que se aplica a compras realizadas con tarjetas en el exterior, tiene una cotización de 1.976 pesos para la compra y 2.041 pesos para la venta. Esta diferencia se debe a los impuestos adicionales incluidos por el gobierno argentino, que busca desincentivar el consumo en moneda extranjera.

La variación en las cotizaciones de los diferentes tipos de dólar se debe a múltiples factores. Entre los más destacados, se encuentran la demanda local, las restricciones para la compra de divisas, y la incertidumbre económica general del país. A medida que se aproximan elecciones y se discuten nuevas políticas económicas, las fluctuaciones se vuelven más notorias.

Lectura rápida

¿Cuál es la cotización del dólar oficial?
El dólar oficial se encuentra a 1.520 pesos para la compra y 1.570 pesos para la venta.

¿Qué es el dólar blue?
El dólar blue se cotiza a 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta.

¿Cómo afecta el dólar a la economía diaria?
Las diferencias en las cotizaciones impactan en los precios de bienes y servicios, así como en ahorros y compras al exterior.

¿Qué factores influyen en las cotizaciones?
La demanda local, la incertidumbre económica y las políticas gubernamentales son factores clave en las fluctuaciones del tipo de cambio.

¿Cuál es el dólar tarjeta?
El dólar tarjeta tiene una cotización de 1.976 pesos para la compra y 2.041 pesos para la venta.

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