Este viernes 27 de noviembre, el mercado de cambios en Argentina muestra diversas cotizaciones del dólar que impactan en la economía cotidiana de los argentinos. En primer lugar, el dólar oficial se encuentra en $1.575 para la compra y $1.625 para la venta, siendo esta la tasa que los bancos y las casas de cambio utilizan para las operaciones regulares.

Por otro lado, el dólar blue -que se transa en el mercado informal- presenta un precio de $1.675 para la compra y $1.695 para la venta. Esta diferencia significativa con el dólar oficial es un reflejo de la inestabilidad económica y las restricciones cambiarias que enfrenta el país, lo que impulsa a muchos a recurrir al mercado paralelo para adquirir divisas.

Además, el dólar bolsa, que se obtiene a través de la compra de acciones o títulos en el exterior, cotiza en $1.660,50 para la compra y $1.663 para la venta. Esta opción es utilizada principalmente por aquellos que buscan invertir en el mercado de capitales, aunque implica ciertos riesgos y comisiones.

La modalidad conocida como contado con liquidación (CCL), que permite realizar transferencias al exterior, presenta cotizaciones de $1.753,70 para la compra y $1.754,50 para la venta. Esta herramienta es utilizada por empresas y ahorristas que buscan resguardar sus ahorros en moneda extranjera.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se ubica en $1.749,51 para la compra y $1.753,10 para la venta, siendo cada vez más populares como método alternativo para manejar los ahorros frente a la devaluación del peso.

Finalmente, el dólar tarjeta -que se aplica en gastos realizados con tarjetas en el exterior- tiene un costo de $2.047,50 para la compra y $2.112,50 para la venta. Este tipo de cambio es relevante para aquellos que viajan o realizan compras online en divisas extranjeras.

La cotización del dólar en Argentina es influenciada por una variedad de factores. Entre ellos, se encuentran las políticas económicas del gobierno, la inflación y la oferta y demanda de divisas. La incertidumbre política y los movimientos en el mercado internacional también afectan el valor del dólar, generando reacciones en el mercado cambiario local.